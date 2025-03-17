紐約時報廣場「當街火燒人」！男遭潑液體點火奔逃　恐怖畫面曝

▲ 受害男子上半身明顯可見燒燙傷。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約時報廣場16日發生縱火案，一名男子遭人潑灑易燃液體後當街點燃，導致臉部、手臂等多處嚴重燒傷，而嫌犯犯案後逃離現場，至今仍未落網。

BREAKING: NYPD Hunts Suspect Who Set Man on Fire in Times Square Attack



Police are searching for a suspect who doused a 49-year-old man with liquid and set him on fire near 41st Street and 7th Avenue around 3:55 a.m. pic.twitter.com/QQ2kgkZF4N — MAGAgeddon (@MAGAgeddon) March 16, 2025

綜合《紐約郵報》等美媒，案發於16日凌晨近4時，地點位於曼哈頓西41街與百老匯大道交界處，受害男子與嫌犯互相認識，事發前兩人曾在路邊餐車旁交談， 隨後男子躲進附近夜店，不久後走出夜店時，嫌犯便取來餐車上的易燃液體潑灑點燃。

受害男子在身上著火的狀態下奔跑約30公尺，最後靠著路人持滅火器協助將火勢撲滅。現場畫面可見他赤裸上身站在人行道上，包著一條藍色毯子，全身都是燒燙傷，表情十分痛苦。

附近餐廳員工李安妮（Anne Lee）受訪提到，受害者「看起來很眼熟，我需要早點上班的時候會看到他在附近閒晃」，也坦言附近街道在早上8時至9時之間幾乎沒有警力巡邏，警察多半集中在主要幹道，為觀光客指路。

警方說明，受害者已送往紐約長老會康奈爾醫院（New York Presbyterian Cornell Hospital）治療，目前情況穩定。而嫌犯作案後沿百老匯大道向北逃逸，當局正努力調閱監視器畫面，以鎖定嫌犯身份。