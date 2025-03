紐約時報廣場「當街火燒人」！男遭潑液體點火奔逃　恐怖畫面曝

▲ 受害男子上半身明顯可見燒燙傷。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約時報廣場16日發生縱火案,一名男子遭人潑灑易燃液體後當街點燃,導致臉部、手臂等多處嚴重燒傷,而嫌犯犯案後逃離現場,至今仍未落網。

BREAKING: NYPD Hunts Suspect Who Set Man on Fire in Times Square Attack



Police are searching for a suspect who doused a 49-year-old man with liquid and set him on fire near 41st Street and 7th Avenue around 3:55 a.m. pic.twitter.com/QQ2kgkZF4N