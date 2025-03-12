喜樂時代插旗西門町！15日看電影銅板價50元　限量1千人快衝了

▲西門町電影一條街+1！喜樂時代影城今日店正式進駐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

西門町影城+1！喜樂時代影城宣布進駐今日數位影城舊址，砸重金重新裝潢，其中還有全國首創、媲美演唱會等級的燈光氛圍影廳。影城將於14日開幕，15日則推出銅板價50元看電影，限額1000位，北部民眾快預約踩新點了。

喜樂時代影城今日店位於西門町電影一條街，影城斥資重金打造10個影廳、共1341個座位，包含6間巨幕微影廳及4間中大型影廳。影城內部設計別具巧思，一樓入口處打造沉浸式投影長廊，營造藝術氛圍，3D喜樂熊則化身「潮熊」，成為影城代言人。

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▲全影廳採用沙發皮質座椅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲時代聽未來可規劃演唱會場地。（圖／記者許宥孺翻攝）

硬體設備方面，全影廳採用沙發皮質座椅，並於座椅扶手處設置手機放置空間，提升觀影舒適度。其中，時代廳更配備演唱會等級燈光氛圍，讓觀眾體驗「一秒當明星」的獨特感受，將來影廳也規劃電影播放、演唱會、相聲、會議等多功能空間，成為新型態的電影場域。

影城於3月14日全新開幕，喜樂時代影城今日店於周六(15日)推出限量1000名觀眾享銅板價觀影。於當日營業前30分鐘開始發放1000張憑證，持憑證可以50元購買15日任一場電影。

▲喜樂時代影城今日店周六推出50元銅板價看電影。（圖／記者許宥孺翻攝）

西門町在影業全盛時間，有多達30幾間電影院，隨著商圈轉移、疫情影響，戲院一間一間的關，今日秀泰影城也在2024年8月底因租約到期宣布熄燈，轉戰大巨蛋園區。不過走了秀泰，卻也迎來威秀和喜樂時代影城，有望為西門町再注入人潮。

▲陪伴老台北人46年的梅花數位影城，將於4月30日熄燈 。（圖／翻攝自Google地圖）

不過在大安區經營46年的梅花數位影院，日前無預警宣布將於4月30日結束營業，讓不少老台北人大感惋惜。業者公告表示，會員點數將會另發布相關兌換公告，持有團票者仍可至真善美劇院繼續使用，或至梅花數位影院售票櫃檯辦理退款。