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轎車墜河下沉！熱血哥脫衣咬撬棍狂游30米　滅頂前破窗救出駕駛

記者趙蔡州／綜合報導

河南省商丘市日前發生一起驚險意外，一輛轎車因駕駛操作不慎墜湖，而在轎車逐漸下沉的危急時刻，有一名男子咬著撬棍跳進湖中前往救援，並在轎車即將滅頂之際，打破車窗成功將受困駕駛救出，整個過程都被目擊者拍下。男子事後受訪時坦言，當時腦中只想要救人，其他沒有想這麼多。

根據《河南日報》報導，事件發生在12日下午，42歲男子李南京跟朋友到商丘旅遊，過程中看見有一輛轎車在河裡載浮載沉，他趕緊走向岸邊了解情況，得知裡面有人受困後，沒有多想立刻脫掉衣服，拿著地上撿的石頭及旁邊路人遞來的撬棍，跳進水裡朝車輛游去。

▲▼駕駛連人帶車墜湖　英勇男「口咬撬棍」跳冰冷湖水砸窗救援。（圖／翻攝自微博）

▲▼駕駛連人帶車墜湖　英勇男「口咬撬棍」跳冰冷湖水砸窗救援。（圖／翻攝自微博）

▲李南京咬著翹棍游30公尺，最終成功救出受困駕駛。（圖／翻攝自微博）

李南京手上拿著石頭、嘴裡咬撬棍游了30多公尺後，終於爬上了轎車的引擎蓋，接著在短時間內火速將駕駛座的車窗敲破，在轎車即將滅頂之際，成功將受困的駕駛拉出車外，得知車內只有駕駛1人後，就拉著駕駛朝岸邊游去，完成救援。

李南京為了救人，導致膝蓋、手指都受了傷，跟著受困駕駛一起到醫院治療，所幸沒有大礙。他事後受訪時表示，當時氣溫大概只有7度左右，當時沒有感覺疼，也沒有感覺到水涼，只是想趕快把人救出來，「我要是不能把他救上岸，我會後悔一生」。

商丘市水上義務救援隊隊長黃偉直言，「李南京這次救人非常有勇氣、膽量和智慧，因為那邊水深3公尺多，而且非常冷，他奮不顧身跳下去沒有猶豫，是需要勇氣和膽量的，他還把衣服脫掉，並帶著工具破窗進入，更是需要智慧，又把人拉出來拉到岸邊，真的是頂著一口氣在做這件事情」。

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