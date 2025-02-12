飆速害路人遭3車撞輾亡！肇事男下車查看手腳也撞斷　賠錢換免囚

記者黃資真／屏東報導

屏東縣麟洛鄉中山路2023年7月發生一起恐怖車禍，丁姓男子未經由行人穿越道穿越馬路，連續遭轎車、重機、貨車輾過，傷重不治。首輛撞擊的周姓駕駛也因下車查看，遭第3輛車撞斷手腳，日前屏東地院判決，周男因時速128公里超速撞死人，考量70萬元調解完畢，依過失致死罪處6月，緩刑2年。

▲丁姓男子穿越馬路遭連續3輛車撞輾身亡。（圖／資料照，下同）

回顧此案，2023年7月31日下午11時47分，周男駕駛轎車沿中山路內側快車道由東往西方向行駛，而該路段限速最高時速50公里，行經該路段673號時，周男卻以時速128公里超速行駛，當場撞上未走行人穿越道穿越馬路、且未注意左方有無來車的丁男，受有後頂部兩側和右顳部具頭皮下出血、心包膜破裂、升主動脈裂傷、左肺塌陷、右側橫隔膜具裂傷、肝右葉和膽囊突入右肋膜腔、肝臟具多處裂傷、右恥骨上枝骨折、左腸骨和薦骨關節鬆脫、右小腿上段脛骨和霏骨閉鎖性骨折、左股骨下段閉鎖性骨折等等嚴重傷勢。

然而，後方騎乘重機的傅姓男子也以時速129公里超速行駛，結果2度撞擊瀕死的丁男，導致丁受有下背裂傷、左臋壓擦傷。

周男、傅男雙雙下車查看，未料此時，駕駛貨車的江姓男子亦未減速接近，且未注意車前狀況，當場撞上周男與丁男，導致周男也受有頭部外傷併腦挫傷、顱內出血及顱骨骨折、右側脛骨骨折、左側遠端橈骨及尺骨莖突粉碎性骨折、左側舟狀骨骨折、頭皮、臉部、左手肘、右膝及左腳撕裂傷、臉部、背部、雙手肘、左手、右大腿、右腳及左足擦傷，傅男則因及時跳開沒有受傷。最終，丁男送醫搶救後仍於隔日凌晨12時37分宣告不治，周男也受到重傷。

法官認為，事發處為閃光號誌路口，周未減速慢行，反維持原時速128公里行駛，造成丁男死亡，並造成被害人家屬精神上莫大之創傷與無可挽回之遺憾，然丁男疏未注意左方有無來車，即貿然在行人穿越道100公尺內之範圍穿越道路，亦有過失。

且周下車查看丁男時，為避免被後車撞擊，試圖以身體阻擋，因而遭後方車輛撞擊，足見案發時確有避免被被害人遭二度傷害之舉措，加上周與丁男家屬以70萬元達成調解，依汽車駕駛人行車速度超過規定之最高時速四十公里以上因而過失致人於死罪，處有期徒刑6月、緩刑2年，可上訴；傅男、江男涉及過失傷害部分，另行審結。