「兒在大陸」張振寰後事難辦　警協調前妻鮑正芳領回遺體

▲資深男星張振寰身亡，享壽65歲。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

65歲的資深男星張振寰，14日下午被人發現倒臥在住處客廳，警消發現張已經明顯死亡，因為張獨自居住在南港國宅，直到鄰居聞到惡臭，才發現人已經過世，但是警方聯繫他的前妻鮑正芳，但是前妻直至檢警對張振寰驗屍前，都沒有現身殯儀館。

曾出演過《包青天》、《小李飛刀》、《少年張三豐》的65歲資深男星張振寰，住在南港國宅，於14日下午4時許，因鄰居聞到濃濃惡臭，報警處理後才發現，張振寰陳屍家中多時，詳細死亡時間及原因有待釐清。

張振寰曾以藝名「龍少輝」出道拍電影，後來以本名「張振寰」進入電視圈，曾飾演過《包青天》錦毛鼠白玉堂、《小李飛刀》荊無命、《少年張三豐》楊軌山等角色，奠定一代大俠形象，在90年代紅極一時。

▲資深男星張振寰身亡，檢警今天對遺體進行相驗。（圖／記者邱中岳攝）

張振寰逐漸淡出螢光幕，嘗試經商失敗欠下千萬債務，長期受躁鬱症、痛風等病症所苦，曾傳出對妻子鮑正芳家暴導致離婚、酗酒鬧事等醜聞，登上社會版面，還領過政府救濟金度日。

據悉，張振寰遺體移至懷愛館安置，但是目前沒有家屬出面替其處理後事，警方也將持續與家屬溝通，儘管聯繫前妻鮑正芳，但是前妻仍沒有現身與檢警共同相驗遺體，

目前得知，張振寰並沒有兄弟姊妹，前妻早已與張振寰鮮少聯繫，兒子也在大陸，目前也將與前妻、兒子協調是否願意出面處理後事，否則恐以「有名無主遺體」方式處理後事。