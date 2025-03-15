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IC大廠副總妻當小三！網紅酸她：高端玩家、專睡處長　這下慘了

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲群創光電前年有處長自爆偷吃3女，網紅「凱薩琳・孔」影射其中一名小三為劉姓女子，被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

某面板大廠許姓處長前年自爆和3名女子不倫，「凱薩琳・孔」則發文影射其中「寶貝3號」為劉姓人妻，並說她「專睡處長」、「討客兄」、「高端玩家」，還指劉女的老公從IC設計大廠的處長升上副總，年薪2千萬，但「有夠可憐，頭頂超綠」等語，被劉女告上法院求償百萬。台北地院審理，法官認為「凱薩琳・孔」損害劉女名譽權，判她要賠20萬，並下架臉書相關文章。

回顧整起案件，為面板大廠一名許姓處長2023年8月16日時，自爆跟妻子結婚多年但價值觀落差太大、無法溝通，因此多年以來都跟公司供應商、客戶亂搞男女關係，分別為一名離婚單親媽媽、兩名已婚有孩子的人妻，並在文內介紹與3女的情趣事項，還透露會以上課、出差兩天一夜等方式外遇，時間不僅重疊，還持續至今。

網紅「凱薩琳・孔」則針對此事在粉專發文，表示看完3人的私密影片後，「那三個女生一點都不無辜，每個都很enjoy」，其中一名小三「○○寶貝3號」私生活非常驚人，除了整形之外，現任老公本來是IC設計大廠的處長，現在則是副總」，「上班睡○○處長，下班睡○○處長、橫批：專睡處長」、「只能說，小三的故事真的超勵志，人生非長官不睡」、「副總是個憨厚老實的純情男，有夠可憐，頭頂超綠」等語。

▲▼群創處長偷吃3人妻　她爆其中1女「專睡處長」。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）

▲「凱薩琳・孔」影射劉女。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」，下同

劉女不滿「凱薩琳・孔」將她影射為「寶貝3號」，說她交友複雜、對婚姻不忠，提告向「凱薩琳・孔」求償100萬，並要求「凱薩琳・孔」撤銷臉書相關貼文，同時在臉書置頂民事判決全文10日。

「凱薩琳・孔」挨告後，仍繼續發文嗆劉女「期待快點開庭，這樣我就可以看到傳說中整形整到壞掉，而且奶奶還比頭大、嘴唇跟小丑一樣的○○寶貝」、「果然有錢就是任性，想告就告，老公在○○○任職，年薪上看2000萬，這種區區律師費小錢不算什麼」。

▲▼群創處長偷吃3人妻　她爆其中1女「專睡處長」。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）

全案審理時，「凱薩琳・孔」認為，是許姓處長先在臉書公布人妻的姓名電話、家庭狀況，網友看了都知道劉女就是那個外遇對象，且事件遭媒體報導後，網友也提供劉女丈夫的資料，她只是根據新聞內容加以評論，並沒有侵害劉女的名譽權。

不過法官認為，「凱薩琳・孔」在臉書上的言論，已能讓讀者聯想到劉女，且根據許姓處長的貼文指出，「已婚，育有一女。多年前供應商，到現在雖然已婚，但我還是不放過可以玩的機會，雖然有上述可以固定打炮的對象，但我還是每天都必須要跟她聯繫搞曖昧」，可見許處長文章指出，他在劉女婚後雖繼續跟她聯絡，但兩人並沒有發生關係。

法官指出，「凱薩琳・孔」發文稱「頭頂超綠」、「討客兄」、「○○爬牆副總夫人」等語，都指出劉女和許姓處長不倫，與許姓處長的貼文不符，此外，還說劉女「ㄅㄧㄠ√（婊）」、「渣女」、「高端玩家」、「…寶貝三號的腦袋不是普通的離奇。副總是嫌自己太聰明，想要洗基因讓自己的後代笨一點…」，都在羞辱、醜化劉女，已使劉女的名譽權受損，判「凱薩琳・孔」要賠劉女20萬，並將相關貼文下架。全案還可上訴。

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