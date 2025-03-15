上遍薇閣、宏都金殿！經理人妻迷戀「老外」　2個半月激戰9次

▲一名人妻與英籍主管偷情，男方卻在法庭上辯稱兩人只是砲友沒感情。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

台北一名綠能公司英國籍副總經理布萊恩（皆化名）偷吃人妻經理小玲，兩人短短短2個半月狂開房偷情9次，小玲丈夫阿強不堪被戴綠帽，怒告求償200萬元。台北地方法院認定布萊恩侵害配偶權，判賠20萬元，全案仍可上訴。

阿強表示與小玲於2017年結婚，婚後生活原本幸福美滿，但自2023年4月起，小玲行為出現異常，行蹤也變得可疑。原本他以為是工作壓力導致，沒想到妻子卻在同年7月向他坦白出軌，於2023年4月22日至7月6日期間，跟前主管布萊恩上遍台北多家知名飯店及旅館激戰，地點包含宏都金殿大飯店、大直薇閣精品旅館、城市商旅等地，偷情次數高達9次。

阿強得知此事後，深感遭背叛，不滿布萊恩明知小玲已婚，卻仍與她發生性關係，已對其婚姻造成無法彌補的傷害。因此，他援引《民法》第184條及第195條，向布萊恩提出200萬元的損害賠償。

布萊恩出庭時坦承兩人於公司週年慶酒會後，酒後發生性行為，但堅稱兩人僅為肉體關係，撇清雙方有發生感情。他聲稱小玲因迷戀外國人及缺乏自信才與其交往，但兩人已於2023年7月6日斷絕往來，雖然他曾試圖主動跟阿強澄清，但遭拒絕。

台北地院法官指出，布萊恩明知小玲已婚，卻仍與其發生性行為，此行為已明顯逾越社會普遍認可的界線，嚴重侵害阿強的配偶權，因此，法官綜合考量雙方當事人的社會地位、經濟能力以及加害行為的嚴重程度，裁定阿強可獲得新台幣20萬元的精神慰撫金。

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