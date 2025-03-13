　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雷雨炸北北桃　持續1.5小時

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象署提醒北北桃3縣市慎防大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署11時01分針對台北市、新北市以及桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時30分。氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大雷雨。（圖／氣象署提供）

▲氣象署針對3縣市發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署預報，今日受鋒面影響，天氣較為不穩定，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，並且容易有短延時強降雨，西半部、花東地區及基隆北海岸並有局部大雨發生的機率。

溫度部分，北部高溫大約在25度左右，其他地區仍有27至30度，感受上較為溫暖；夜晚清晨北部低溫18、19度，其他地區20到22度。離島澎湖全天20至26度，金門17至24度，馬祖13至15度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線
快訊／台積電帶頭殺！　台股大跌
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／13:09地震　全台有感搖晃

快訊／東部13:09發生有感地震！初估震度3級以上

心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

心靈成長課／專業鑑定調查：無照者把學員心靈榨乾

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／13:09地震　全台有感搖晃

快訊／東部13:09發生有感地震！初估震度3級以上

心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

心靈成長課／專業鑑定調查：無照者把學員心靈榨乾

法院未延續電子監控！　鍾文智炒TDR重判30年5月定讞失聯中

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

金賽綸早在2016年洩戀情！「521夫妻節放閃金秀賢」　粉絲淚崩：她是真心的

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

用媽媽的手機到桃機客服信箱留言「有炸彈」　19歲男下場曝

Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提

快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住

#高雄 知名商場出包！飲料機掛「 #小強 一夜干」

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

Andy、家寧分手後「超巨大差異」看哭了！萬人瘋傳

冷氣團強度升級恐成寒流　專家：低溫10度以下

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」

更多熱門

相關新聞

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

繼上周潭美颱風與東北季風共伴效應發威，造成大規模或劇烈豪雨，中央氣象署表示，今（27日）晚至明天（28日）東北季風再度增強，北部及東北部轉為有局部短暫陣雨的天氣，今天深夜10時許並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續至10時30分止；另外也升級豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，高雄地區有局部大雨發生的機率。

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

山陀兒臨走警報響「大雷雨」再夜襲

山陀兒臨走警報響「大雷雨」再夜襲

快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

即／大雷雨突夜襲　5縣市劇烈降雨

即／大雷雨突夜襲　5縣市劇烈降雨

關鍵字：

大雷雨

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面