快訊／大雷雨炸北北桃　持續1.5小時

▲氣象署提醒北北桃3縣市慎防大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署11時01分針對台北市、新北市以及桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時30分。氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區

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▲氣象署針對3縣市發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署預報，今日受鋒面影響，天氣較為不穩定，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，並且容易有短延時強降雨，西半部、花東地區及基隆北海岸並有局部大雨發生的機率。

溫度部分，北部高溫大約在25度左右，其他地區仍有27至30度，感受上較為溫暖；夜晚清晨北部低溫18、19度，其他地區20到22度。離島澎湖全天20至26度，金門17至24度，馬祖13至15度。