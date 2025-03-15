獨／高雄女遭殺害棄屍！身上有「穿刺傷」倒草叢　警暗夜尋屍現場曝

▲鳳山分局長林俊賢昨率隊前往棄屍地點尋找石女遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄一名住在鳳山的石姓女子前往積欠她10萬元的張姓夫妻家中討債，卻遲遲未歸，家屬14日報警協尋。警方逮捕到張男夫妻後，2人坦承已將石女殺害，並棄屍屏東縣獅子鄉山區，警方連夜前往棄屍地點搜尋，果真在草叢中發現石女遺體，且她身上還有穿刺傷，但詳細死因仍待釐清，而張男夫妻兩人也被依殺人、棄屍等罪移送高雄地檢署偵辦。

初步調查，石女因遭到張姓夫妻兩人積欠10萬元，但多次催繳，兩人卻都遲遲不肯還錢，石女無計可施之下，便決定於13日下午直接前往兩人位於前鎮的住處討錢。

據了解，石女當天出門時，還告知兒子要到張家拿錢，兒子還特別叮嚀母親要注意安全，不料石女卻整夜未歸。直到14日上午，石女兒子遲遲等不到母親返家，焦急得前往派出所報案。

警方獲報後立即展開追查，找到張男夫妻時，兩人坦承石女的確有前來討債，但馬上就離開了，並不知道她的去向，但證據會說話，警方調閱周邊監視器後，發現石女進到張家後就再未現身，夫妻兩人自知法網難逃，才坦承殺人，並將石女遺體載往屏東山區棄屍。

消息一出，鳳山分局長林俊賢立刻率隊前往棄屍地點尋找，果然發現石女躺臥在一堆雜草中，且身上有明顯穿刺傷，而另外，外傳石女生前遭到球棒毆打等，詳細的死因仍待進一步相驗釐清，而目前張姓夫妻兩人已被帶回調查，全案依殺人等罪嫌移送偵辦。