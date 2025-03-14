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Andy一支片就「完成大逆襲」觸動全台！美女醫：真的很了不起

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

▲Andy老師一支片就完成逆襲。（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有，事件引發譁然。對此，美女醫師王姿允表示，Andy只用了一支影片，就完成這場觸動全台灣人的超級大逆襲，點頭直讚「你真的很了不起！」

王姿允在Threads表示，這兩天全台灣的網路流量幾乎都圍繞在Andy老師身上，但多數人只看見他一天內的大逆襲，卻沒注意到這半年來，他究竟做了什麼？她回顧兩位YouTuber分手後的發展，驚訝地發現Andy老師能夠「完美翻身」，其實是累積已久的結果。

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她坦言，自己過去並不認識眾量級的這兩位，因此特地去回顧了雙方近半年的頻道內容。結果發現，家寧的頻道半年內僅更新四支影片，其中包括引發全台關注「邪教」話題的《秘月期POPPO》。

她認為，這些影片的水準遠不及一個擁有200萬訂閱的YouTuber應有的表現。反觀Andy老師，不僅影片企劃與剪輯維持專業水準，還保留了原本「眾量級」的特色，證明他才是這個頻道的靈魂人物，也展現出他十年來深厚的YouTuber經驗。

最讓她敬佩的是，Andy老師沒有被分手的情傷或對方家人的攻擊擊垮，反而更加專注於創作。他這半年來兢兢業業地更新了30多支影片，持續與粉絲互動，沒有消失在公眾視野中。

更重要的是，Andy在準備充足的證據後，只用了一支影片就引爆話題，成功逆襲，讓全台灣都關注這場事件，「在一切證據都準備好的情況下，只用了一支影片，就完成這場觸動全台灣人的超級大逆襲。看完這一切，我只想對Andy老師說：你真的很了不起！」

貼文引發共鳴，「同意100倍」、「心裡真的很敬佩Andy！他真的很了不起」、「天助自助者，沒有這半年的影片努力做底蘊，大家不會一面倒的相信他」、「我常覺得，經驗和技巧是不能被偷的！所以他一定可以捲土重來。」

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