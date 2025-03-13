把愛傳出去「洪門慈善總會助學金」汐止2校12學子受惠

▲新北市金龍國小校長呂金榮（左4）頒發感謝狀給社團法人國際洪門慈善總會，感謝她們對學生的幫助。（圖／社團法人國際洪門慈善總會提供）

記者郭世賢／新北報導

社團法人國際洪門慈善總會11日前往新北市汐止區北峰國小及金龍國小，頒發助學金共6萬元，幫助12位學生安心求學。該總會強調，助學金申請不設限，只要校方推薦即可，以在幫助更多有需要的學子。2025年助學金發放活動將從汐止區啟動，並持續擴展至其他地區。此外，因應流感疫情，原定的募款餐會取消，改為直接發放助學金，展現對社會公益的堅持與彈性。

社團法人國際洪門慈善總會副會長林麗慧指出，許多獎學金通常設有家庭清寒或成績優異等條件，這使得一些有實際需求但不符合資格的學生往往被忽略。因此，該總會在設立助學金時完全不設限，只要校方推薦即可，唯一的條件是學生需懷有感恩之心。她進一步說明，原定於3月15日舉辦的募款餐會因流感病毒和諾羅病毒的傳播風險而取消，改為直接辦理助學金發放活動，以避免群聚感染。

社團法人國際洪門慈善總會基隆分會會長陳平良，於2024年在汐止區中興路上開設一家烤鴨店，並於同年9月前往汐止國小和樟樹國小發放助學金。此次，他再次前往金龍國小和北峰國小頒發助學金，並計劃於3月中下旬前往基隆市的七堵國小和西定國小進行發放。

金龍國小校長呂金榮對「社團法人國際洪門慈善總會」的善舉表示感謝，並讚揚其簡化的申請程序，僅需導師和學校的推薦即可提供每位學生5000元助學金，讓學生能夠專心學習。北峰國小教務主任林志遠表示，台灣是一個充滿愛心的地方，並鼓勵獲得獎助學金的學生努力學習，將來有能力時也能回饋社會，將愛心傳遞下去。

社團法人國際洪門慈善總會副秘書長洪旻佐補充說，該總會不僅提供助學金幫助弱勢學生，還提供物資和資源支持弱勢老人或遭遇急難的人士，有需要的人可以聯繫陳平良，電話：0976-249-798。