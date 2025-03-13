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中華電MWC搶先佈局6G　聚焦「衛星」重要性爭取Kuiper獨家代理

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 13 日邀請媒體分享 2025 MWC（世界行動通訊大會）參展心得，從AI、5GA/6G及未來AI發展面向講述。本次重心圍繞在「衛星」上，董事長簡志誠表示，中華電信相關技術其實一直走在台灣最前頭，未來將在5G領先的基礎下結合衛星（NTN技術）、全光化網路（IOWN）及AI優勢，搶先佈局6G時代。同時也強調「衛星」對於台灣的重要性，Kuiper 預計明年6月上線將會覆蓋台灣，中華電信也會積極爭取獨家代理權。

▲▼ MWC 。（圖／中華電信提供）

中華電信在本次MWC以「國際企業、榮耀品質、創新應用、領航前進、科技交流、業務合作」六大主軸，展現其在電信領域的領先地位與創新實力。簡志誠指出，這次帶領團隊參加MWC與全球電信相關產業交流，團隊觀察到其實中華電信相關技術、國際接軌其實一直走在台灣最前頭。

但這次MWC主題圍繞在「AI」上，同時中華電也認為衛星通訊、全光化網路（IOWN）及人工智慧（AI）等領域的最新技術同樣重要，尤其是台灣身為海島國家，「衛星設置」是非常重要議題，今年也會持續擴增衛星服務，建構高中低軌群星網路，目標在明年六月擴大衛星覆蓋率，並努力爭取Kuiper獨家代理權。，同時替台灣提升整體通訊韌性。

▲▼ MWC 。（圖／中華電信提供）

此外，AI是本次MWC的焦點，中華電信技術長黃志雄表示，AI技術正在重塑電信與科技產業，未來將朝向更智能化、自主化與個人化的發展。AI語音助理、AI Avatar、領域特定大型語言模型（Domain-Specific LLM）及自主網路等應用，將為用戶帶來更便捷、更沉浸式的體驗。

．AI語音助理：變得更加多功能且個性化，不僅提升客服體驗，也開始融入智慧設備與應用，協助企業和個人用戶自動化日常任務。
．AI Avatar：透過擬真提供更沉浸式的用戶體驗，從客服、娛樂到企業品牌互動均展現潛力。
領域LLM（Domain-Specific LLM）：透過此技術推動AI應用的垂直深化，提升應用表現。以SKT為例：賦能的智慧客服，降低客服人力成本並提升客戶滿意度。
．自主網路（Autonomous Networks）：成為Al-Native Telecom的核心，透過AI驅動的自我優化、自我修復與即時資源調配，提升網路運營效率，減少人工干預，確保高效與穩定的服務。
．衛星通訊佈局，建構天地整合網路

IOWN全光化網路，引領網路技術革新
中華電信積極推動IOWN全光化網路技術，與國際夥伴合作，共同打造高速、低延遲、低功耗的次世代網路。IOWN技術將為各種創新應用提供強大的網路基礎，包括8K影音、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及智慧城市等。

此外，網分總經理賈仲雍也提到，在AI方面相信是很多人所關注的一塊，今年MWC確實也圍繞在這上面，同時在B5G新技術發展頭樣受到關注，114年中華電信規劃導入B5G新功能，期盼透過增強MIMO功能強化、自動網路資源分配，讓用戶網路速率提升約30%；還有包含行動網路品質優化加速朝GenAI發展，精準提升行動品質及對客戶感受、G獨立組網的網路切片技術，為特定用戶提供差異化服務及網路品質等

最後，簡志誠也總結，中華電信將持續深耕前瞻技術研發，協助台灣產業在地研發及驗證，並攜手國內產業開拓國際市場商機，共同邁向6G x AI的新世代。

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