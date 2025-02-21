挑戰台南一日窮遊不斷線！中華電信5G穩到讓阿圓「吃美食開視訊」向老闆炫耀

▲人氣TYR一隻阿圓最近挑戰「一日窮遊台南」，玩到最後發現最不能省的其實是中華電信5G網路！（圖／擷取自一隻阿圓YT影片，下同）

生活中心／綜合報導

一日窮遊會好玩嗎？尤其是來到小吃美食之都台南，真的有人可以一天花不到1,000元，還能吃喝玩樂、打卡拍照、騎爆腳踏車、玩遍名勝古蹟，甚至把夜市美食也吃好吃滿？聽起來似乎是天方夜譚，但 Youtuber 「一隻阿圓」與夥伴「阿簡」真的做到了！最近阿圓上傳的新片，展現台南這座古城的親民魅力，不過身為中華電信15年資深用戶的阿圓也不忘大讚，讓這場窮遊更加精彩順利的最大功臣——還得是「中華電信5G｣！一路上靠著穩定快速的網路隨時查詢資訊、趁著玩樂的空檔追劇，或甚至視訊友人分享當下的喜悅，證明中華電信不僅是生活中的好夥伴，更是旅遊的最佳利器。

深度玩台南不用吃到頂級餐廳

但不能沒有穩定5G網速！

影片一開場，阿圓和阿簡已經到了台南，在鏡頭前誇下海口，正式以1,000元挑戰一天的窮遊冒險！他們選擇的就是台南最經典的玩法——銅板美食＆懷舊景點探索。從知名的黑輪小吃攤吃到滷肉飯，吃得飽飽的兩人竟然花不到100元，讓兩人驚呼，「這些便宜的價格在台北根本不可能！」趁著阿簡幫忙「掃台」，阿圓也樂得偷閒用手機點開Netflix無縫追劇，流暢不卡卡的畫面讓她看得心花怒放，難怪一開始阿圓就拍胸脯對阿簡說，「你如果（別家的）訊號不好，還可以跟我借喔！」

然而，便宜的美食並不是唯一亮點，阿圓發現即使來到人聲鼎沸的海安路上，「手機訊號一樣維持5G，完全沒有掉到4G耶！」兩人途中甚至還想偷吃步，拍照打卡傳IG限動問有沒有在地朋友能搭個便車，限動透過5G很快就發出去了，不到30秒就有朋友看到，讓阿圓開心道，「先不管朋友肯不肯幫忙，至少中華電信5G非常給力！」

邊吃邊拍讓旅程更豐富

即時視訊與好友分享心情、體驗更升級！

沿著海安路拐進國華街，阿圓與阿簡也沒錯過在地最經典的傳統冰店「八寶彬圓仔惠」，俗又大碗的價錢讓他們點料點到毫不手軟，坐在擠滿人的冰店裡愉快吃著冰，阿圓甚至笑說，「我們現在因為真的太開心了，所以決定打電話給一個人，讓他知道我們現在過得很開心。」腦筋動得快的她立刻call out給老闆分享最即時的小確幸，甚至還故意把視訊功能打開炫耀，「老闆你看，我們在台南吃冰唷！」她們一邊大口吃冰，一邊展示眼前滿滿的配料，而透過中華電信5G穩定流暢的網速，視訊通話全程無卡頓、無延遲，面對面的通訊體驗也都被鏡頭錄了下來。

不久前才從4G跳到5G的阿圓表示，「我本來覺得中華電信4G已經很強了，但跳到5G後發現網速竟然還能更穩定，剛剛也是我第一次使用5G打電話，視訊的影像和老闆講話的聲音都非常順，完全不會斷斷續續。」阿圓不好意思地說，「我原本想說換不換5G都沒差吧，但後來發現換了5G以後整個網路品質大升級。」

穩定5G網速「上山下海」都收得到訊號！

再讓旅人的求知慾一秒獲得解答

旅行不只是吃喝，文化探索也同樣重要！來到台南知名的孔廟與赤崁樓，阿圓都能很快透過手機，將這兩座古蹟的資料全都查好查滿，立即為阿簡以及螢幕前的觀眾，科普台南古蹟的歷史，一起見證台南的歷史變遷。「這次真的很剛好很幸運地和中華電信5G合作，其實不只台南，上山下海隨時隨地都能連得到網路！現在我出國漫遊也是直接申請中華電信，又快又方便。」畢竟如果網速不夠穩，即使求知慾再旺盛，資料查半天Loading一直跑不完也沒用。

超給力5G帶你盡情暢玩

人擠人的觀光景點也不擔心卡頓！

時間不知不覺來到傍晚，阿圓決定帶著阿簡直衝最近超夯的大東夜市，趁著人潮還沒聚集起來，先大啖各種人氣小吃，從排骨酥、大腸包小腸到地瓜球，兩人一路吃到停不下來。計算完一整天的花費後，原本挑戰一人1,000塊窮遊，最後竟然兩人總共只花了1,100多元，一人平均只花到500元左右。

不過更讓她們印象深刻的，當然還是上山下海都給力的中華電信5Ｇ，像是在夜市這種人潮密集、手機網速通常較慢的地方，中華電信5G仍然保持流暢，一整天下來幸好有中華電信5G，讓整趟另類的窮遊之旅更加完美。

國際雙認證加持！

中華電信5G讓旅程無後顧之憂

最後，阿圓也驕傲表示，自己因為很常分享網路給家人朋友，快速又不斷線的網路讓她經常被問「妳是哪家的網路」，身為15年資深用戶的阿圓都會與有榮焉地向大家分享中華電信榮獲OPENSIGNAL和SPEEDTEST國際權威雙認證紀錄，「大家很常看到的『5G大滿冠』紀錄，評比項目其實就包括網速、涵蓋、遊戲、影音和語音NO.1，以及網速最快、涵蓋最廣、遊戲最順、影音最穩、語音最優等評測，所以我幾乎沒有擔心過，去哪裡可能會有收不到訊號或是網路不好的問題。」

阿圓也推薦目前正在猶豫要不要換電信的粉絲，可以參考中華電信現在推出的精采迎春金喜蛇Surprise的活動，不管是想換新機、想大賺Hami Point或是想要爽看Netflix，都是新舊用戶不能錯過的搶好康時機，讓中華電信5G陪伴所有人的生活日常、旅遊遠行，不錯過任何一個想要分享、留存的時刻。