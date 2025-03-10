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iPhone出新機中華電信全系列限時優惠！精算舊機換新機＋精采5Ｇ最高現折5千

▲▼中華電信,iPhone 16e,舊機換新機。（圖／中華電信提供）

▲歡慶iPhone 16e上市，中華電信推出限時加碼優惠。（圖／中華電信提供，下同）

科技中心／綜合報導

蘋果日前發表最新iPhone 16e，搭載與iPhone 16系列相同的A18仿生晶片，支援Apple Intelligence，作為蘋果旗下CP值高的iPhone AI手機，一推出就在社群掀起熱議，網友紛紛討論「16e表現如何？值得入手嗎」，有人大讚「續航力逼近16 Plus，性能也跟標準版幾乎一樣」，還有果粉直呼「螢幕變大這點很加分」，也有不少人原本因為價格猶豫不決，但看到規格升級後心動不已。

討論熱度持續飆升，回顧2/20中華電信開放新機預約，就算恰逢經典賽開打，果粉依舊熱情搶訂，正式開賣後還紛紛比價各大通路，想找出最划算的購機方案，許多網友認證：「擁有強大AI運算能力的iPhone 16e，當然要搭配中華電信超高速5G，才能發揮極致效能！」為歡慶iPhone 16e上市，中華電信推出限時加碼優惠，不僅16e、iPhone 16全系列及iPhone 15也同步享優惠，想趁折扣入手新機的果粉們千萬別錯過！

▲▼中華電信,iPhone 16e,舊機換新機。（圖／中華電信提供）

▲最新iPhone 16e是旗下CP值高的iPhone AI手機。

iPhone 16e被視為iPhone SE 3的後續機種，但是這次跳脫「SE」重新命名為16e，就是因為在規格上大大升級，對於SE系列、iPhone 11以前舊用戶來說，換機則會相當有感，首先最有感的就是AI智慧進化全面提升，搭載與iPhone 16系列相同的A18仿生晶片，強大運算力支援Apple Intelligence應用，讓16e也能享受最潮的AI科技體驗以及多種智慧應用，追求效率的職場人可以用更聰明的方式處理日常大小事，像是AI修照片、查找資料都更順手，並以全新Face ID設計取代傳統Home鍵使用起來更順暢，螢幕滿版視覺上更飽滿。

▲▼中華電信,iPhone 16e,舊機換新機。（圖／中華電信提供）

▲全新Face ID設計取代傳統Home鍵，螢幕滿版視覺上更飽滿。

相機方面雖仍維持單顆鏡頭，但是規格進化，大幅升級至4800萬畫素，影像細節更清晰，對於不特別依賴相機、但想玩最新AI科技，又不想花大錢的人來說，16e就是最聰明的選擇。儲存容量也從64GB升級至128GB，續航力也升級到26小時，不管是刷劇、滑社群還是工作用都超夠用，對於想體驗蘋果AI生態的果粉來說，是一款高性價比的智慧手機，很適合自己用、送父母、買給小孩，甚至當作第二支工作機，都超划算！

AI手機時代來臨，不管是智慧運算、即時翻譯，還是AI影像處理，網速快不快直接影響使用體驗，想要順暢體驗iPhone 16e等AI手機的強大功能，就該搭配穩定快速的網路！中華電信不僅在SPEEDTEST®和OPENSIGNAL 2024 5G用戶體驗評比中奪冠，更連續榮獲5G網速第一、5G涵蓋最廣、5G遊戲體驗最佳、5G影音體驗最流暢，應用在隨手拍的照片使用AI運算、影音串流、即時翻譯，都能享受到最順暢的行動體驗，此外，中華電信還積極導入AI智能訊務疏導技術，讓5G網速更穩定，全面提升使用者體驗。

▲▼中華電信,iPhone 16e,舊機換新機。（圖／中華電信提供）

▲即日起至3/31舊iPhone換新iPhone 16e / 16全系列，搭配精采5G 999以上資費，直接加碼折2500元。

想換新iPhone，搭配中華電信5G就是掌握AI時代的最強通訊組合！手上還是拿著iPhone舊款手機的果迷們有福了，讓你的舊手機發揮最大價值，聰明升級最新iPhone的機會來了，中華電信推出誠意十足的限時優惠，不管是iPhone 16e、16全系列還是iPhone 15都幫你省一筆，即日起至3/31舊iPhone換購買iPhone 16e / 16全系列 / iPhone 15 128GB，搭配精采5G 999以上資費，直接加碼折2500元，更狂的是，購買iPhone 15 128GB 或iPhone 16 Pro Max 512GB / 1TB，再享額外折扣2500元，現在就是輕鬆擁有iPhone的時機！

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