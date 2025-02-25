快訊／台澎第三海纜疑遭中國船隻扯斷　中華電信急處置喊話：依法求償

記者蘇晟彥／台北報導

25日清晨台澎第三海纜發生斷掉、訊號完全中斷。根據海巡署表示，事發前海巡已監控到一艘多哥籍「宏泰」貨輪曾下錨滯留，疑似拖斷海纜，因此在中午12時許強行登檢，調查發現船上包含船長、輪機長、大副等8名船員全部為中國籍。對此，中華電信表示當下台澎第三海纜通信自動轉由台澎第二海纜疏轉，各項通信服務均不受影響，但針對肇事船隻，將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法進行求償。

▼ 「臺澎三號」海纜全斷，中華電信表示針對肇事船隻，將依法進行求償。（圖／海巡署提供）



中華電信台澎第三海纜於114年2月25日清晨3時3分，因芯線發生異常故障，當下台澎第三海纜通信自動轉由台澎第二海纜疏轉，對台澎用戶之語音、行動、網際網路及各項通信服務均不受影響；除上述海纜外，台澎間通信中華電信尚有澎金第一、澎金第三及台金第二等海纜多重環路互為保護，另中華電信亦已於台澎間建置8.2G微波電路以提升網路韌性。

中華電信於障礙發生第一時間即通報主管機關，同時提供相關資訊通報海巡單位，請求協助查緝可疑船隻，海巡署及交通部航港局等相關單位，已於當日中午12時30分將可疑船隻帶回安平港接受調查。中華電信將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法進行求償。

中華電信於障礙發生後，立即通知國際海纜維運組織(東南亞及印度洋海纜船區)安排維修，考量船期、海象等因素，預計至遲於5月份修復。

據了解，涉案的宏泰貨輪註冊在西非多哥，與台灣並無外交、經貿往來關係，目前檢察官將透過外交部向多哥查詢該船的船籍及註冊狀況；船上包含船長、輪機長、大副等8名船員全部為中國籍，一開始向登檢海巡人員稱是多哥籍船員，卻拿不出有效的國籍文件，謊言才被戳破。