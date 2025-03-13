38歲男吸毒酒駕又肇逃　拒捕撞警車被警拉下車...掉出喪屍煙彈

▲黃男吸毒酒駕又肇逃，警方持槍喝令停車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲黃姓男子吸毒又酒駕，在撞到路旁停放貨車後肇事逃逸，警方獲報後全面搜尋，在5小時後發現進行圍捕，但黃男竟衝撞警車後繼續逃竄，警方趁他卡在等紅燈車陣中時，持槍上前喝斥並從駕駛將黃強拽下車壓制在地，查獲數顆依托咪酯煙彈(俗稱喪屍煙彈)，經酒測其值為0.12MG/L，偵訊後移送法辦。

▲▼員警一把將其從拽下車壓制在地，查獲喪屍煙彈。（圖／桃園警分局提供）

昨日12時許，桃園警察分局青溪派出所接獲男子報案，指稱桃園區春日路發生交通事故，員警趕抵現場處理，報案人表示一輛自小客失控撞上他停放於路旁的貨車，導致他的妻子頭部輕微擦傷，但該自小客駕駛未停車立即逃逸。

副所長林志遠及警員林秉謙立即調閱周邊監視器，過濾分析鎖定該自小客車號進行搜尋，於17時40分許在民生路發現該自小客立即進行攔查，黃姓男子不願配合，碰撞警車後持續逃逸，員警立即呼叫支援，利用車輛停等紅燈的機會，將卡在車陣中的黃男，員警立即持槍衝上前喝令黃男熄火下車。

但黃眼神渙散精神恍惚，不顧員警喝斥仍然要駕駛前行，員警一把將其拽下車壓制在地，由他身上掉出數顆依托咪酯煙彈(俗稱喪屍煙彈)，經實施測驗其酒測值為0.12MG/L。