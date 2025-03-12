北市裁決所公布惡駕駛照片　有人5度酒駕...他毒駕6次罰45萬

▲北市交通裁決所公告毒酒駕名單，張哲綱毒駕累犯6次。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市通事件裁決所第68次公告酒、毒駕累犯名單計有31名，其中酒駕累犯2次22名；酒駕累犯3次3名；酒駕累犯4次2名；酒駕累犯5次1名；毒駕累犯2次2名；毒駕累犯6次1名，合計31名，北市累計已公布1616人次，其中罰款最高的是毒駕6次的張哲綱，罰款45萬元，機車駕照禁考3年，酒駕則是李超翔5次居冠，罰鍰12萬。

交通裁決所表示，北市第68次毒、酒駕累犯共公布31名，罰鍰最高為張哲綱毒駕累犯6次罰鍰45萬元，李超翔為酒駕累犯5次（酒測值0.22mg/L），罰鍰12萬元，汽車駕照禁考3年，案件未結已移送強制執行；酒駕累犯4次者有2名，蔣宏基、張順荃，其2人駕照處分均已執行，因酒測值皆超過0.25mg/L以上涉公共危險罪送辦。

北市交通事件裁決所公告名單中，有20件已結案，餘11件未結案者全數移送強制執行，移送金額99萬4000元，裁決所特別提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖，

裁決所也強調，因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

北市交通事件裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。