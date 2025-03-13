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金賽綸7億「冷血討債信」曝！　韓媒：金秀賢聘總統級律師恐嚇

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

記者葉國吏／綜合報導　

南韓男星金秀賢近日捲入和已故女星金賽綸有關的風波，更被控向一無所有的女方追債韓幣7億，根據了解，經紀公司還找來總統級律師團隊追討。

▲經紀公司寄給金賽綸的存證信函。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소，下同）

據韓媒《京鄉體育報》報導，在Gold Medalist與金賽綸於2022年11月22日簽署的契約書中，顯示由於金賽綸在當年5月18日發生酒駕事故，導致廣告及戲劇合約的賠償金餘額為6億6864萬韓幣。而Gold Medalist要求金賽綸的償還期限為2023年12月31日，要求她在約一年內償還這筆疑為違約金的賠償金。此外，金賽綸也同意將自己擁有的車輛出售，並授權由Gold Medalist代為處理。

Gold Medalist聘請律師事務所LKB & Partners作為法律代理人，向金賽綸發送存證信函，LKB & Partners正是現任韓國總統尹錫悅的彈劾案律師團隊，代表律師是李光範。

存證信函要求金賽綸償還6億8664萬韓元，文中寫道「貴方（金賽綸）已屆滿債務償還期限，卻仍未履行還款義務。我們的律師事務所代表委託人（Gold Medalist）要求貴方立即全額償還上述借款，請盡快將款項匯入以下帳戶。」律師還強調，若金賽綸未能履行償還義務，Gold Medalist將對其提起民事及刑事訴訟。

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