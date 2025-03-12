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沒纏著演藝圈等飯吃！網讚馬國畢努力還千萬巨債　釣出本人親回應

馬國畢努力還債，曾被目擊街頭當搬家工人。（翻攝馬國畢臉書）

▲馬國畢努力還債，曾被目擊街頭當搬家工人。（翻攝馬國畢臉書）

圖文／鏡週刊

藝人黃子佼因「#MeToo」風波淡出演藝圈，後續又被發現持有大量未成年性影像，不過藝人曾國城曝聽聞黃去年底有意復出，徐乃麟也緩頰說「給人留口飯吃」挨轟。對此，網友就點名藝人馬國畢也積欠大筆賭債，但他沒纏著演藝圈不放，至今還了很多債，意外也釣出本尊回應了。

曾國城昨（11日）被問到黃子佼相關議題，他表示，黃子佼得過很多肯定，這個人過去成績若這樣全抹煞，看成十惡不赦的人，他認為稍微撻伐嚴重了點，還意外透露聽說黃子佼去年年底原打算復出；徐乃麟則緩頰說，「給人留一口飯吃」，後續徐乃麟也澄清說他沒說贊成黃回演藝圈。

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2人說法引發網友不滿，就有網友在threads發文，點出曾有一位藝人欠下5千多萬賭債，但他沒有耍心思放話，說要有一口飯吃等，而是去開uber、擔任搬家工人、業務還債，至今債款只剩600萬，「他沒有纏著演藝圈不放，飯也是吃得好好的。」

貼文一出引發大量網友贊同，至今已有14萬人按讚，而這位藝人就是「馬國畢」，他也被釣出來親自回應說「謝謝大家的支持啦！感恩????????????」。

網友大讚說「這種才是真男人，比起某個姓黃的，到底是後台對硬，趕都趕不掉」、「他真的很拚 之前去彰化案場 剛好在他開的早餐店旁 他真的都會去幫忙 而且是先去晨跑 然後回店裡幫忙..真心覺得他很厲害????！」

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