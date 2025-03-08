未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

▲準新人原本甜蜜的選購「三金」之旅，卻因為一只金手鐲，陷入了意想不到的糾紛。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸陜西省西安市一對準新人原本甜蜜的選購「三金」之旅，卻因為一只金手鐲，陷入了意想不到的糾紛。一名劉姓準新郎帶著未婚妻來到碑林區某金飾店選購三金；女友看中一款標價人民幣1.6萬元（約新台幣7.2萬元）的金手鐲，25克足金打造，表面雕刻花紋精緻，不過當劉男一拿起，下秒發生的事卻讓人當場傻眼。

綜合陸媒報導，事件發生在2024年1月，近日法院判決出爐。當時劉男與未婚妻到某金飾店選購三金，店員當時小心翼翼地把金手鐲拿出來為女子試戴，但是目測尺寸偏小，於是店員便將手鐲平放在玻璃櫃台上，同時建議女方可以看看其他手鐲，品相與質量也都非常不錯。就在女友重新挑選手鐲的過程中，劉男拿起手鐲握在掌心掂量，想看看質量，誰知僅用單手一捏，原本渾圓的手鐲瞬間扭曲變形。

突如其來的變故讓在場所有人直接傻眼。劉男認為，自己在試戴前，店員並未提醒該手鐲質地特殊，容易變形，也沒有告知手鐲是空心的，在自己認知裡，正常的金手鐲不至於輕輕一捏就變形。業者說，該金手鐲採用古法工藝，加上變形程度較嚴重，已無法按照正常商品進行銷售，只能作為金料回收，實際損失高達5000元，要求劉男賠償。

對於金店要求，劉男無法接受，雙方各執一詞，最後對簿公堂。經過深入調查和嚴謹的審理，法院查明，涉案手鐲為後壁空心足金手鐲，含金量為99.9％，這種材質具有質地柔軟的特點。劉男作為理智成熟的成年人，應當要思慮周全，但他未注意到質量的軟硬度，用力不當導致手鐲變形，存在主要錯誤，侵害了店家的合法財產權益，因此要承擔相應的責任。

不過，法院也指出，金飾店作為專業的銷售商家，其銷售人員在顧客試戴金鐲的過程中，沒有根據試戴人的條件給予正確建議和指導，也未能及時告知試戴人商品的屬性以及妥善保管的義務，業者無法提供證據證明其已盡到相關謹慎義務，因此存在一定過錯，需承擔部分責任。

綜合雙方過錯程度，法院酌情判令由金飾店承擔20％責任，劉男承擔8成責任。關於損失價值，金店主張金鐲只能作為金料回收，卻未提供充分有效的證據證明。考慮涉案金鐲只是輕微變形，法院參照該金鐲的工費，認定金店的損失為1700元。按照責任比例，劉男應當向金店賠償的損失為1360元。

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