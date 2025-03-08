最好吃的台灣米？日本稻米職人「大推2種」　白飯控狂讚：很猛

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本稻米職人認證好吃的台灣米！作家福澤喬近日分享，他遇到一位日本的稻米職人，就好奇問對方最好吃、最推薦的台灣米，「他的答案是 #高雄147號 以及 #台南16號」，很喜歡吃白米飯的人可以參考，話題引發熱議。

在日本有10年特派記者經驗的福澤喬，經常在粉專「Joel來談日本」分享日常，日前他發文表示，剛好遇到一位日本的稻米職人，就問對方覺得最好吃、推薦的台灣米，對方的答案則是「#高雄147號」以及「#台南16號」。

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貼文一出，超多人也大推高雄147，「高雄147很猛喔」、「147去年也在日本拿到比賽冠軍」、「推，高雄147+1，喜歡白飯的請試試」、「高雄147真的優」、「我都去美濃農會買147，大家都狂搬米，有淡淡的芋頭味」、「推高雄147，第一次吃的時候很驚艷，非常有記憶點的品種。」高雄市政府觀光局長高閔琳也留言，「高雄美濃147超讚。」

還有網友紛紛推薦，「小間書菜的台南16號小間米非常好吃！在宜蘭用大秧法種的，不撒農藥肥料，映空農夫非常厲害」、「除了高雄147，也向版主推薦二林越光米」、「唯一推薦二林之光的台中194號！」「台中194也推」、「我是喜歡台東關山農會的香米」、「我兩種（194、147）都有種，但個人私心最愛還是秈十。」