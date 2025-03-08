技術長發離職文控遭霸凌！雲云董座「要求刪文」被拒　竟拿刀砍死他

▲雲云科技董事長曾志新涉嫌持刀將梁姓技術長殺害。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台北報導

雲云科技公司51歲梁姓技術長離職，卻慘遭52歲負責人曾志新砍死，事件曝光震驚社會。據悉，曾、梁2人長期不合，梁男過去曾發文透露工作不愉快，更在離職前發長文，稱自己遭到公開羞辱、霸凌，沒想到因此引來殺身之禍。7日當天曾志新與梁男相約談判，要求梁男刪文但未獲回應，未料他竟拿出預藏的刀將人砍殺，隨後想自殘遭到同事阻止並報警，全案因此曝光。

據了解，死者梁男擁有學霸經歷，還時常透過部落格記錄生活點滴，不過他2024年底就透過文章透露工作不愉快，並感嘆公司內「抓耙仔到處都是」，直到6日，他再度發文，而這次是一封離職信。

文中，梁男提到，曾志新對他的不信任、猜疑，以及羞辱與霸凌，導致他最終決定離開公司，沒想到卻也因此引來殺身之禍。

據了解，7日下午，曾志新與梁男相約談判，並要求梁男撤下他的離職文章，但未獲回應，雙方還因此爆發激烈口角，沒想到曾志新竟拿出預藏的約30公分刀具從梁男後頸部猛砍，導致梁男倒地當場失去呼吸心跳，曾則是企圖持刀自殘，但被人資部門同事奪刀制止，雙雙送醫救治，其中梁男傷重宣告不治。

對此，警方已介入調查，而雲云科技事後則發出142字聲明寫道，「給《數位時代》、《創業小聚》的讀者，我們對於雲云科技3月7日發生的悲劇深感遺憾，也對受害者及其家屬致上最深的哀悼與敬意。本篇報導原為基於當時的專業訪問所撰寫，現仍保留以維護新聞記錄。然而，發生如此憾事，讓人不勝唏噓。我們希望社會能更加關注職場情緒管理與衝突處理，避免類似悲劇再度發生。」

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