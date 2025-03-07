伴娘抽到捧花竟「當球踢爆」　她旁觀過程看傻：新娘好可憐

▲ 一名伴娘在婚禮中抽到捧花，之後卻對它又踢又踹，讓旁人都看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

是在炒熱氣氛，還是鬧場？一名伴娘日前在友人的婚禮上如願抽到「花椰菜捧花」，卻當場對它又踢又踹，後來連主持人、新郎也看不下去，紛紛出面制止才罷休，而她事後還稱「就是好玩」，並不覺得有錯。不過離奇的行徑，都被在場賓客錄下來，連旁觀者事後也不禁搖頭直呼「看過新娘欺負伴娘，沒看過伴娘欺負新娘」。

原PO在Dcard以「看過新娘欺負伴娘，沒看過伴娘欺負新娘」為題發文表示，友人結婚前一天，其中一名伴娘就表明「很想抽到捧花」，並透露有特地準備一段舞蹈，不過新人希望一切公平，所以當天按照流程，讓雙方各自指定3名親友上台抽籤，結果該名自告奮勇的伴娘，順利成為幸運兒。

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意外的是，在主持人公布得主後，伴娘卻直接把原本還在新娘手上、由新郎媽媽特別精挑細選、請人包裝的「花椰菜捧花」扯到地上，像踢球一樣又踢又踹，果不其然就將捧花踢爆。原PO直呼，當時場面非常尷尬，主持人還試圖緩和氣氛，提醒伴娘「捧花帶回去還能煮來吃」，想讓對方就此停手，怎料伴娘在拍完合照後又繼續剛才的動作。

▲ 疑似主持人（紅衣女子）和新郎出面制止伴娘（白衣女子），她才終於收手。（圖／翻攝自Dcard）

沒過多久，主持人只好再次提醒，「妹妹！妳不要再踢了！」一旁的新郎也看不下去，喊道「不要再踢了！這樣真的很難看」，伴娘才終於收手。不過，原PO轉述，在婚禮結束後，新娘和其他伴娘們聊到此事時直言，「你們不覺得這樣很難看嗎？」不料伴娘竟說，「或許我們都是第一次當伴娘有許多不周，但我不覺得我踢捧花是錯的事。」

接著，伴娘斬釘截鐵地說「我就是覺得好玩，僅此」，又強調「我覺得我抽到就是我的，我想怎麼做就怎麼做！每個人想法不同，踢捧花的事我敢拿出來講，也不怕別人罵我，我並不覺得這有什麼問題。」此時另一名伴娘也出面幫腔，「誰抽到就是誰的，要怎麼處理不就也是當事人的問題嗎？」

不僅如此，幫腔的伴娘進一步指出，要是新人的長輩覺得不妥，應要事前讓新人轉達給友人得知實情，而不是在事後覺得晚輩的行為有問題。一搭一唱的兩人，也讓新娘相當無奈，得知此事的原PO更直呼，參加一場讓人大開眼界的婚禮，「真的覺得新娘很可憐。」

▲ 原PO表示「看過新娘欺負伴娘，沒看過伴娘欺負新娘」。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 原PO直呼「真的覺得新娘很可憐」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後引發熱議，其他網友紛紛指出「請到這種伴娘真的好慘，抽到（捧花）要怎麼處理都看個人，但要在帶回家之後吧？在婚禮現場耍猴戲真的超怪」、「伴娘是假閨蜜」、「抽到捧花代表的不是祝福下一個結婚的人嗎？那她未來婚姻就會跟那顆花椰菜一樣，被踢來踢去」、「會不會是故意？她覺得都說很想要（捧花），你們（新人）還不給她，她挾怨報復」。

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