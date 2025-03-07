　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

伴娘抽到捧花竟「當球踢爆」　她旁觀過程看傻：新娘好可憐

一名伴娘在婚禮中抽到捧花，之後卻對它又踢又踹，讓旁人都看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 一名伴娘在婚禮中抽到捧花，之後卻對它又踢又踹，讓旁人都看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

是在炒熱氣氛，還是鬧場？一名伴娘日前在友人的婚禮上如願抽到「花椰菜捧花」，卻當場對它又踢又踹，後來連主持人、新郎也看不下去，紛紛出面制止才罷休，而她事後還稱「就是好玩」，並不覺得有錯。不過離奇的行徑，都被在場賓客錄下來，連旁觀者事後也不禁搖頭直呼「看過新娘欺負伴娘，沒看過伴娘欺負新娘」。

原PO在Dcard以「看過新娘欺負伴娘，沒看過伴娘欺負新娘」為題發文表示，友人結婚前一天，其中一名伴娘就表明「很想抽到捧花」，並透露有特地準備一段舞蹈，不過新人希望一切公平，所以當天按照流程，讓雙方各自指定3名親友上台抽籤，結果該名自告奮勇的伴娘，順利成為幸運兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

意外的是，在主持人公布得主後，伴娘卻直接把原本還在新娘手上、由新郎媽媽特別精挑細選、請人包裝的「花椰菜捧花」扯到地上，像踢球一樣又踢又踹，果不其然就將捧花踢爆。原PO直呼，當時場面非常尷尬，主持人還試圖緩和氣氛，提醒伴娘「捧花帶回去還能煮來吃」，想讓對方就此停手，怎料伴娘在拍完合照後又繼續剛才的動作。

伴娘抽到捧花竟「當球踢爆」 她旁觀過程看傻：新娘好可憐

▲ 疑似主持人（紅衣女子）和新郎出面制止伴娘（白衣女子），她才終於收手。（圖／翻攝自Dcard）

沒過多久，主持人只好再次提醒，「妹妹！妳不要再踢了！」一旁的新郎也看不下去，喊道「不要再踢了！這樣真的很難看」，伴娘才終於收手。不過，原PO轉述，在婚禮結束後，新娘和其他伴娘們聊到此事時直言，「你們不覺得這樣很難看嗎？」不料伴娘竟說，「或許我們都是第一次當伴娘有許多不周，但我不覺得我踢捧花是錯的事。」

接著，伴娘斬釘截鐵地說「我就是覺得好玩，僅此」，又強調「我覺得我抽到就是我的，我想怎麼做就怎麼做！每個人想法不同，踢捧花的事我敢拿出來講，也不怕別人罵我，我並不覺得這有什麼問題。」此時另一名伴娘也出面幫腔，「誰抽到就是誰的，要怎麼處理不就也是當事人的問題嗎？」

不僅如此，幫腔的伴娘進一步指出，要是新人的長輩覺得不妥，應要事前讓新人轉達給友人得知實情，而不是在事後覺得晚輩的行為有問題。一搭一唱的兩人，也讓新娘相當無奈，得知此事的原PO更直呼，參加一場讓人大開眼界的婚禮，「真的覺得新娘很可憐。」

伴娘抽到捧花竟「當球踢爆」 她旁觀過程看傻：新娘好可憐

▲ 原PO表示「看過新娘欺負伴娘，沒看過伴娘欺負新娘」。（圖／翻攝自Dcard）

伴娘抽到捧花竟「當球踢爆」 她旁觀過程看傻：新娘好可憐

▲ 原PO直呼「真的覺得新娘很可憐」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後引發熱議，其他網友紛紛指出「請到這種伴娘真的好慘，抽到（捧花）要怎麼處理都看個人，但要在帶回家之後吧？在婚禮現場耍猴戲真的超怪」、「伴娘是假閨蜜」、「抽到捧花代表的不是祝福下一個結婚的人嗎？那她未來婚姻就會跟那顆花椰菜一樣，被踢來踢去」、「會不會是故意？她覺得都說很想要（捧花），你們（新人）還不給她，她挾怨報復」。

延伸閱讀
機車四貼被貨車撞飛　孕婦慘死「嬰兒被排出體外」
陸男吃海底撈竟朝火鍋小便…業者怒發聲「追究法律責任」　最嚴重下場曝
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面