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連假高鐵搶嘸位？內行人曝「隱藏訂票方法」　一票人驚喊：快刪掉

▲▼高鐵,車廂,搭車。（圖／記者賴文萱攝）

▲連假高鐵票一位難求，有網友分享「隱藏版訂票法」意外掀起熱議。（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

每逢連假，許多人都規劃回鄉或出遊，高鐵票總是一位難求。不過，有網友分享「隱藏版訂票法」，即便App顯示沒票了，也有六成機率能訂到票。貼文曝光後，一票網友紛紛急喊「快刪掉」，跪求原PO低調，深怕以後連這招也失效。

原PO在Threads發文分享「隱藏版」訂票法，使用高鐵App的「T-EX行動購票」時，「如果用一般查詢顯示沒票，可以嘗試智慧語音訂票，竟然真的訂的到！是只有我不知道嗎？」

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許多知情網友看完紛紛留言，「拜託低調」、「為什麼要說出來」、「可以刪掉嗎 沒有很希望這個發揚光大耶」、「自己藏著掖著就好，不然這樣會更難買到票，尤其是想訂臨時車票的時候一定要用」、「你以後也訂不到了」、「哦不～拜託不要說！」

還有不少人留言證實，「這招真的超神奇」、「我也是剛剛使用這個方法...就刷到票了」、「過年搶不到，結果刷出來居然有四個時段可以搭」、「手動訂位如果訂不到，可以用智慧語音訂票，有6成的機會還有」、「高鐵APP首頁用右上角智慧語音客服訂票，成功率有六成，因為座位池貌似是分開的」。

貼文曝光後，吸引許多網友瀏覽、分享，讓其中一名網友忍不住笑說「現在有12.7萬人都知道了」掀起熱議。

根據高鐵官網介紹，旅客透過App的T Express 智慧語音訂票服務，可直接使用中文語音提出訂票需求，系統將逐步引導旅客，在對話之間完成座位預訂。iOS 用戶於 T Express 內的「個人中心」完成 Siri 捷徑設定後，更可直接利用 Siri 喚起本服務進行訂票。

 
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