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串流平台Netflix、Disney+訂閱費調漲　追劇粉絲不得不知悉的趨勢

文／人物誌

「什麼都在漲，就是薪水不漲」已是凡有漲價的新聞，便會聽到的抱怨，在這什麼都在漲的時代，OTT平台的訂閱費用也跟著水漲船高，尤其再加上嚴抓「寄生帳號」的政策推出，不免影響使用者續訂的意願。話雖如此，OTT平台漲價對於民眾訂閱意願，實際上又將造成什麼影響？想必是各位影劇迷，不得不去了解的2025年最新趨勢。

以下整理出Netflix、Disney+、friDay影音這五年的月訂閱費價格變化，方案則是因應4K電視的普及，均選用能收看4K畫質的方案做比較。其中，以Netflix漲價幅度最大，再加上先前Netflix針對寄生帳號進行打擊，共享帳號只限用於「同住用戶」，若要將帳號分給非同住者，每月則須多支付一百元，使得許多用戶聽聞漲價消息，便紛紛喊出「退訂」以表達不滿。

使用OTT影音服務比例急遽上升，走向取代傳統有線電視

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縱使台灣各串流平台精確市占率數據未有公開，但根據國家通訊傳播委員會（NCC）的調查，2020年有付費訂閱OTT的比例為35.4%，而2024年則升到了58.6%，可見民眾使用OTT影音服務的比例有上升的趨勢，且有訂閱OTT服務的民眾，又有近25%的觀眾選擇訂閱兩個以上的OTT平台。換言之，台灣民眾的收視習慣，逐漸走向OTT取代傳統有線電視（第四台）。

▲現象級影集《魷魚遊戲》。（圖／Netfilx）

其中，台灣Netflix的用戶數市占率約為21%、Disney+用戶數市占率17%，再根據近期報導，即便Netflix全球調漲，該公司仍於2024年第四季度新增約1900萬名訂閱者，全球總訂閱數也突破三億，屢創新高的好表現證明了訂閱價格上漲尚未對其訂閱人數產生負面影響，畢竟優質的作品加上可預期的漲價，以作為視聽娛樂的開銷尚屬消費者可接受範疇。

只是，消費者對於漲價的容忍範圍將到何處？因應各國消費水準將有不同標準，面對Disney+、Max及其他本土OTT串流平台的崛起，Netflix未來又會有何相關應對？

▲《今際之國之國的闖關者》第三季、《魷魚遊戲》第三季都將在今年播出。（圖／Netfilx）

新增遊戲、直播人氣節目，OTT平台另闢蹊徑鞏固用戶

在2022年，Netflix用戶數曾出現下降的狀況，其原因則是因其他串流服務的崛起、寬鬆的帳號共享管理、盜版影視網站所致，而這也是OTT平台將遭遇的共同課題。由此可見，降價以抗衡用戶流失似乎才是線上影音服務的趨勢，但Netflix卻以提供不同的服務，大辟蹊徑克服既有危機。

像Netflix推出《魷魚遊戲》、《今際之國之國的闖關者》，各品牌上架獨家人氣影劇鞏固使用者，亦新增「Netflix遊戲」，包含《紀念碑谷》等高品質小遊戲。最吸睛的，則莫過於獨家直播NFL國家美式足球聯盟、網紅Jake Paul與拳王Mike Tyson拳賽、世界摔角娛樂等精彩節目，線上觀看次數也屢破新高，以往有線電視才有提供的服務，OTT平台正在跟上並超前。

在此趨勢之下，作為龍頭的Netflix做出的改變，勢必將帶來良性競爭的影響，儘管月訂閱費調漲，其相應的服務品質提升也是有目共睹，也難怪使用者不減反增。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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