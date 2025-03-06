台船基隆廠區意外！22歲女實習生1樓高摔落　意識清楚送醫

50歲的陳先生在登山時不慎墜落，從5米高的邊坡摔下，導致雙腿癱瘓、無法行動，並出現尿失禁症狀，送醫確認神經功能受損情況極為嚴重。醫師表示，高難度的脊髓神經損傷要把握24小時黃金治療期，有機會搶救恢復9成以上，該個案經神經外科團隊緊急手術處理及後續密集復健訓練，三週後順利出院，不僅恢復生活自理能力，更已能獨立行走，重返正常生活。