台船基隆廠區意外！22歲女實習生1樓高摔落　意識清楚送醫

記者郭世賢／基隆報導
台船基隆廠區今（6日）14時17分發生一起意外事故！一名年約22歲蔡姓女員工，當時正在廠區內進行作業，不慎從一層樓高摔落地面，所幸意識清楚。基隆市消防獲報趕抵現場，緊急將人送往基隆長庚醫院救治；至於意外發生原因尚待進一步調查釐清。
據了解，台灣中油公司委託建造4萬噸級成品油輪「鴻運輪」，目前在台船基隆廠區歲修，一名實習生疑似對廠域不熟悉，不小心從一樓高的甲板跌落艙底（負二甲板掉落負三甲板）。
▲▼台船基隆廠22歲女員工1樓高摔落地面。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
台船基隆廠區今（6日）14時17分發生一起意外事故！一名年約22歲蔡姓女員工，當時正在廠區內進行作業，不慎從一層樓高摔落地面，所幸意識清楚。基隆市消防獲報趕抵現場，緊急將人送往基隆長庚醫院救治；至於意外發生原因尚待進一步調查釐清。
據了解，台灣中油公司委託建造4萬噸級成品油輪「鴻運輪」，目前在台船基隆廠區歲修，一名實習生疑似對廠域不熟悉，不小心從一樓高的甲板跌落艙底（負二甲板掉落負三甲板）。
▲▼台船基隆廠22歲女員工1樓高摔落地面。（圖／記者郭世賢翻攝）
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