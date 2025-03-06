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死亡直播！人妻表演爬窗變墜樓　女兒目睹媽媽慘死瞬間

死亡直播！人妻展演爬窗變墜樓，女兒救援失敗目睹媽媽慘死瞬間。（翻自TikTok）

▲死亡直播！人妻展演爬窗變墜樓，女兒救援失敗目睹媽媽慘死瞬間。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

俄羅斯近日發生一起直播悲劇，一名28歲女子克里斯蒂娜（Kristina）在進行直播時，突然在鏡頭前表演爬窗，但她後來疑似體力不支，大聲呼叫救援，10歲女兒聽聞後前來搶救，但救援失敗。正當女兒再次尋找其他救援方法時，克里斯蒂娜已經沒力、雙手放開墜樓慘死。

據悉當時克里斯蒂娜正在直播，與網友互動，但過不久就爬上窗戶邊緣，甚至跨越到窗戶外。原本克里斯蒂娜有把握撐住窗戶邊緣，但後來發現事態不妙，於是大聲呼救。這時10歲女兒聽到媽媽求救聲，立刻上前拉住媽媽，並試圖把媽媽拉上來。

不過女兒的力量不夠，於是女兒趕緊找其他救兵，但就在這期間，克里斯蒂娜已經沒有體力，接著雙手全鬆開，從5樓處直接墜下，女兒目睹這一幕，也嚇到大叫。據《USA CRIME》報導指出，克里斯蒂娜墜樓後不幸身亡。

目前未知克里斯蒂娜為何會突然爬窗，但有網友認為，從畫面上看到克里斯蒂娜的精神狀態不穩定，疑似是酗酒或嗑藥，所以才會讓她做出瘋狂的舉動。另外報導也指出，克里斯蒂娜與前夫生有3子女，克里斯蒂娜再婚後，小孩都在她身邊，現在這3名孩子也由繼父照顧。

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