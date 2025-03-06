想賺大錢！她家中擺1600萬現金等面交　結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名婦人誤信詐騙集團話術，想要投資股票賺大錢，接著依照詐團指示準備1600萬元現金，並在家中等待劉姓車手面交，後來驚覺被騙，才趕忙報警處理。新竹地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處劉男有期徒刑1年6個月。

▲婦人誤入詐團陷阱，損失1600萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，劉男先前加入某詐騙集團擔任取款車手，該詐團成員利用LINE向受害婦人謊稱，可以透過投資股票獲利，並提供某投資公司的APP給婦人使用，引誘對方一步一步踏入陷阱。

婦人誤信話術以為真的可以賺大錢，2023年11月間在家中備妥1600萬元現金等候面交；接著，劉男接獲上級指示前往婦人住處取款，並將偽造的公司商業操作收據、布局合作協議書交給對方。後來婦人驚覺受騙，趕忙報警處理，警方很快便循線逮捕劉男。

新竹地院法官認為，劉男加入詐團擔任車手，並以行使偽造私文書等方式，與詐團成員合作共同詐欺婦人，再將取得的現金交給上手，掩飾犯罪所得去向，導致偵查機關難以追查金流，考量到他已經坦承犯行，但至今未與婦人達成和解或賠償損害，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年6個月，全案仍可上訴。