世新大學攜手時報金犢獎　鼓勵學子挑戰青年創意奧斯卡

▲ 第34屆時報金犢獎國際競賽系列活動與校園創意分享會啟動儀式。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

以「青年創意奧斯卡」享譽全球的時報金犢獎，今年邁入第34屆，世新大學再度成為校園創意分享會的承辦學校，今（5）日於校內國際會議廳熱烈展開。分享會現場集結了各家合作企業品牌，一同向世新師生揭曉今年大會主題「照亮頭腦裡的大象」，鼓勵青年學子突破限制踴躍參賽，釋放無限創意。世新大學副校長楊盛昱致詞時特別強調，金犢獎不僅是一場競賽，更是一個讓青年創作者在國際舞台上發光的絕佳機會。

世新大學向來以卓越的傳播教育聞名，學生在金犢獎的表現也屢創佳績。近年來，世新師生在時報金犢獎中斬獲多項殊榮，包括圖文傳播學系抱回金犢獎1座、銀犢獎2座及多項優勝獎，公共關係暨廣告學系亦有亮眼表現，涵蓋設計、行銷企劃等多個領域，充分展現世新學生的創意潛力與跨領域實力。今年的分享會進一步深化校企合作，邀請企業代表與創意講師現場互動，激發學生靈感，為接下來的競賽系列活動注入更多可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學多位教師歷年來指導學生參與時報金犢獎奪得佳績，獲頒推廣教師殊榮。

金犢獎自1992年創辦以來，已吸引全球超過1000萬名學生參與，其中不到1000人能斬獲獎項殊榮，堪稱「一獎難求」，為華人世界最具影響力的青年創意平台之一。時報金犢獎大會副執行長林麗萍特別感謝世新師生歷年來的熱情參與，並期望今年的主題能啟發青年學子，以開闊的視野與敏銳的觀察力，挑戰自我，突破思維框架，並藉由創意作品傳遞深刻的社會價值。

分享會現場，世新大學新聞傳播學院院長蘇建州與多位專業教師受邀出席，包括圖文傳播學系陳秀真、高瑞楨，公共關係暨廣告學系杜雅雯、孫瑋穜，數位多媒體設計學系張宇晴等，皆曾指導學生參賽並獲得佳績。大會特別頒發推廣教師聘書，感謝世新師長對金犢獎的支持與貢獻。

作為全球華人青年創意的旗艦平台，金犢獎不僅為學生提供展示才華的舞台，更透過企業命題的實作模式，讓學生在學習中與業界接軌。世新師長們共同勉勵學生以開闊的思維迎接挑戰，期待今年世新學子能在競賽中展現實力，為校爭光。

▲ 第34屆時報金犢獎在世新大學舉辦校園創意分享會。