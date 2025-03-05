這縣市發錢了！年輕人符合條件「可領6000元」　申請資格一次看

▲新竹市府推出租金加碼補貼，幫助年輕租屋族減輕負擔。（示意圖／翻攝自Pixabay）

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年輕租屋族注意！新竹市政府推出「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」，符合資格者一年可領補助最高6000元。市府表示，凡符合中央租金補貼標準第3級核定戶，且設籍並實際租屋於新竹市的單身青年，即可申請補助。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府特別針對符合「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」基本補貼標準第3級核定戶（即家庭成員1人、未滿40歲，且無社經弱勢身分者），加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」，一年補助6000元。符合資格者持核定函即可申請，補助將以一次性發放方式提供，幫助剛步入社會的單身青年減輕租屋負擔。

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新竹市青年租金加碼補貼申請時間與資格

新竹市都發處指出，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自1月1日至12月31日開放申請，符合資格者即可申辦。申請人每月平均所得須在42,690元以下，且本人、配偶及未成年子女名下皆無自有住宅。此外，單身族、新婚族、育兒族與弱勢族群可享1.2倍以上加碼補貼，且申請時無需提供房東資料。以新竹市為例，每戶每月補貼金額依級距落在2400元至5000元。

新竹市青年租金加碼補貼申請方式

新竹市都發處表示，申請時須備妥4項文件，包括申請書（可於公告受理期間下載紙本申請書，或臨櫃填寫）、申請人之戶口名簿或戶籍謄本正本、租賃契約影本（租賃日期須於申請時仍有效）、300億元中央專案計畫核定函，至新竹市住宅及都市更新辦公室（新竹市大同路108號）臨櫃隨到隨辦。

▲新竹市「新竹好好租-新竹市青年租金加碼補貼」申請資格與方式。（圖／翻攝自新竹市政府網站）

新竹市青年租金加碼補貼發放補助時間

新竹市都發處說明，「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」申請受理期間自114年3月3日起至114年12月31日，符合本補貼者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入當年度補貼金額6000元至申請人指定之金融機構帳戶。民眾如有任何疑問，請洽租金補貼服務專線03-5285160、5266240。

另外，都發處補充，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，市府也提供相關租稅優惠。若房東為住宅所有權人，並將住宅出租予符合租金補貼資格的租客，經地方政府認定為「公益出租人」，即可享有每月1萬5000元的租金所得免稅額，且房屋稅與地價稅皆適用自用住宅稅率，實現房東與房客雙贏，共享政策紅利。

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