防氣爆釀死傷！高雄10百貨商場全面消防安檢　稽查結果出爐

▲高雄10百貨商場緊急消防安檢，未發現重大缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中新光三越氣爆造成4死，高雄市消防局第一時間即通報所轄各大隊，加強轄內百貨商場消防安全檢查，初步稽查轄內10家百貨商場及大賣場等場域，皆未發現重大缺失。高市府表示，今日將跨局處擴大公共安全稽查，確保業者符合相關安全標準。

新光三越氣爆案釀4死32傷，引發國內外關注，高市府第一時間展開轄內百貨商場消防安全檢查，同時並檢視施工中場域是否提報施工中消防防護計畫，以及落實天然氣管路警報及遮斷管理機制。

消防局指出，截至昨晚已進行轄內10家百貨商場及大賣場（具美食街等餐飲設施）等場域消防安全檢查，現場消防安全設備系統及瓦斯漏氣自動警報設備抽測結果，皆未發現重大缺失。

▲高雄10百貨商場緊急消防安檢，未發現重大缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，場域內有施工者皆依規定提報有施工中消防防護計畫，而部分場所在檢查過程中有施工中櫃位堆放雜物、瓦斯開關閥鬆脫、開關保護套劣化等情形，除現場開立行政指導單要求業者盡速改善外，也宣導業者應熟稔瓦斯管路遮斷機制及異常時應變作為，同時要求業者未申報不得裝修施工，以防範類似事件發生。

市府今日也將跨局處擴大公共安全稽查，對轄內百貨商場，實施消安、公安及勞安等三安聯合稽查，以杜絕潛在危害，並於近期持續針對百貨公司美食街、餐飲店等高風險區域進行火災預防及燃氣設備檢查，確保業者符合相關安全標準，降低類似氣爆事故發生的風險。

消防局呼籲，百貨商場進行櫃位裝修過程，應事先研擬火災防範措置，同時管制動火作業，以避免憾事發生，共同維護公共安全。