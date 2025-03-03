對加墨課關稅3／4生效　美商務部長暗示稅率不一定25%

▲川普對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普要對加拿大和墨西哥輸美商品課徵25%關稅的計畫預計3月4日生效，但美國商務部長盧特尼克暗示，可能不會將關稅稅率設定為全額的25%。

雅虎財經（Yahoo Finance）今天報導，川普揚言將於3月4日對鄰國加拿大和墨西哥課徵25%的全面關稅，但盧特尼克（Howard Lutnick）昨天接受媒體專訪時暗示，美國可能不會把稅率設定為全額的25%。

盧特尼克告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）：「在某種程度上，他（川普）現在還在思考究竟如何對付墨西哥和加拿大，情況仍有變數。」

他還說：「星期二（4日）將對墨西哥和加拿大課徵關稅，至於實際稅率，將留待總統和他的團隊磋商。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2月28日則建議加拿大跟隨墨西哥的提議，擬對中國商品課徵與美國同等的關稅。

美國針對中國的加徵關稅已於2月初生效，北京當局正研擬反制措施。據傳中國正考慮對美國食品和農產品加徵關稅，以報復美國預定3月4日再對中國加徵10%關稅。

川普也揚言將對來自歐盟的商品課徵25%關稅，此舉可能讓他的貿易戰延燒至大西洋彼端。

川普2月就已下令，3月12日起要對所有進口到美國的鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。

此外，川普近日宣布，可能最快在4月對美國貿易夥伴課徵「對等關稅」；他還計劃對進口汽車徵收新關稅，目前預計4月左右實施。