「特價打10折」他一看價格傻眼了！萬人朝聖：是我眼界小了

▲標價牌寫著「10折」，令人匪夷所思。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

這是什麼操作？一名網友驚呼，逛居家用品店時，發現可愛的刺蝟玩偶顯示「10折」，原價與特價後都是279元，令他當場愣住，「10折是什麼？」文章曝光後，網友紛紛笑虧「拿它沒折的意思」、「委婉的告知消費者：不議價」。事後有網友回報正確標價牌，原來當初是349元打8折變成279元。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》表示，去逛宜得利時，看到架上擺放刺蝟玩偶，但標價牌上的折扣讓他一時愣住了，「第一眼看到的時候...還在想10折是什麼？」

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照片可見，標價牌寫著「超值商品10折，原價279元」，經折扣後顯示紅字「仍為279元」。

底下引來萬人笑虧，「拿它沒折的意思」、「那會不會有11折」、「不折不扣的商品」、「就是委婉的告訴消費者不打折」、「『大家注意！』謝謝大家的注意，是這個意思」、「委婉的告知消費者：不議價，謝謝」、「儀式感很重要」、「看起來像是有問題，但又找不出問題」、「不要亂玩折扣」、「小編懂玩」、「10折=沒打折」、「原來10折也是要列折扣，是我眼界小了」。

不過留言串中，也有網友回應，看到同樣是刺蝟玩偶商品，但標價牌是寫原價349元打8折，因此價格為279元。實際查看官網，刺蝟玩偶也與該位網友回報的價格一樣，從349元降為279元。