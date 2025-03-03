不滿重機女乘客疑似比中指　駕駛逼停害她摔車！當街爆口角

▲李姓男子開車逼停重機，害後座乘客摔車受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子（49歲）昨天晚間8時許開車行經湖內區中山路一段時，剛好歐姓男子（24歲）騎著黃牌重機超車，李男發現坐在機車後座的吳姓女子（20歲）疑似對他比中指，氣得加速追上去將重機逼停，因為歐男緊急剎車，吳女也從後座摔落地面，造成身體擦傷，雙方當場在馬路上吵了起來，警方獲報到場時，雙方已恢復冷靜，並當場以1000元和解，不再追究。

湖內分局調查，這起行車糾紛發生2日晚間8時許，地點在湖內區中山路一段163號。當時李男駕駛自小客車行經該路段，稱歐男騎乘的大型重機後座吳女疑似在超車時對其做出不雅手勢，李男因一時氣憤，企圖攔停大重機理論。歐男見狀緊急煞車，導致吳女自車上跌落，身體部分擦傷。

警方獲報到場後，立即派員趕赴現場，並依規定進行測繪與調查。經雙方駕駛表示，車輛均無行車記錄器可供查證，最終雙方同意以1000元達成和解（李男賠歐男、吳女），不再追究責任。惟警方將針對雙方違失及違法行為，通知到案說明。

湖內分局提醒，駕駛人行車時應保持理性，避免因一時衝動發生危險駕駛行為。依據《道路交通管理處罰條例》，逼車或惡意攔車行為恐涉及妨害公眾往來、強制、傷害、過失致傷等刑責，並可能面臨民事賠償責任。湖內分局將持續加強交通秩序維護，確保用路人安全。