騎士刷卡超車還回頭狂瞪！下秒現世報降臨　全場爽喊：結局令人舒壓

網搜小組／趙蔡州報導

一名機車騎士26日上午行經台中市南屯區環中路五段時，遭到另一名騎士從右側的水溝蓋上緊貼刷卡超車，過程中兩車差一點就發生碰撞，對方事後還不忘回頭狂瞪並飆罵幾句，沒想到下一秒立刻遭到「現世報」，讓他直呼「X你X夕鶴啦」，影片曝光後也立刻引發網友熱議。

原PO將影片投稿到YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，事件發生在26日上午9點多，原PO當時騎車行駛在環中路五段右側，接近路口準備進入待轉區時，突然遭另一名騎士從右側的水溝蓋上刷卡超車，場面相當危險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超車騎士最後撞上人行道摔車。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

由於兩車差一點就要發生碰撞事故，導致超車的騎士非常不滿，頻頻回頭狂瞪並一度飆罵原PO，氣得原PO也回罵「X你X」。然而，超車騎士回頭時沒有注意路況，下一秒直接撞上人行道，連人帶車慘摔在地，讓原PO看了忍不住高喊「夕鶴啦」。

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「這個是今天最歡樂的影片了，謝謝人行道的犧牲，還好猴子沒有讓其他人受傷」、「右邊已經沒剩多少空間了，還要擠右側，真的超危險」、「短短幾秒的影片，竟可以做到這麼大的情緒轉折，從暴怒立刻轉為欣慰，令人舒壓」、「現世報永遠是最療癒的」。