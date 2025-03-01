留言刷一排中獎！男大生參加臉書「直播刮刮樂」　慘遭詐2.8萬

▲刑事局說明詐團近期詐騙手法。（圖／資料照）

文／中央社

刑事局指出，統計今年過年前後，全台發生多起直播刮刮樂詐騙案，歹徒在網路社群稱有其他國家的刮刮樂，且中獎機率高，實則埋暗樁網友參與直播遊戲，讓旁觀者信以為真。

警方說，一名住北部的陳姓大學生日前在臉書發現有直播主推銷中國刮刮樂，應好奇心驅使參加直播，付款新台幣2.8萬元後，才知遇詐騙。

刑事局今天透過新聞資料指出，網路詐騙手法變化快速，如歹徒先前用低於市價可買到知名盲盒，參加線上參加遊戲就能輕鬆兌換為由，誘騙民眾，經被害人匯款後才知遇詐騙。

此外，詐騙集團近期以線上直播刮刮樂為噱頭，吸引民眾參與活動，進而設局詐騙。

住北部地區的陳姓男大生日前在臉書（Facebook）發現有直播主直播中國刮刮樂遊戲，點入發現，其他網友都宣稱曾中過獎，另有網友提到付款2次就刮中約人民幣50萬元（約新台幣228萬元）的刮刮樂。

警方說，陳姓男大生在好奇心驅使，抱持著試看看參加直播遊戲，並被通知參加遊戲要預繳費用，經分3次匯款到指定帳號，最後一次發現有中獎，連繫後對方卻稱要先繳稅金才能領款，才知遇詐騙。

刑事局分析此類型詐騙手法，歹徒會先透過網路以優渥獎品或中獎通知為誘餌，誘騙參與者匯款才能參與，隨後失聯或不履行承諾，造成參與活動的民眾財損。

刑事局指出，民眾不要參加「先匯款再抽獎」的直播活動，且勿隨意匯款至陌生帳戶，若遇詐騙可立即報警或撥165反詐騙專線尋求協助。