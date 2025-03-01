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川普大罵澤倫斯基！歐盟領袖力挺烏克蘭　公開質疑美國

▲▼歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮與美國總統川普發生衝突後，歐盟高層保證歐洲將堅定不移地支持澤倫斯基，歐盟最高外交官員也公開質疑美國在西方的領導地位。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與代表歐盟27國的歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體上的聯合聲明表示：「要堅強、要勇敢、要無所畏懼。」

他們寫道：「親愛的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統，您永遠不會孤單…我們將繼續與你們合作，實現公正且持久的和平」。

歐盟一名官員表示，柯斯塔今天晚間與澤倫斯基通話「以表達歐盟支持」。

另外，在川普和副總統范斯（JD Vance）強力指責澤倫斯基未能對美國協助擊退俄羅斯入侵表達感謝後，歐盟最高外交官員卡拉斯（Kaja Kallas）對美國的領導地位提出質疑。

卡拉斯在衝突發生後在社群媒體寫著：「今天，自由世界需要一名新領袖，這一點已變得十分清楚。我們歐洲人必須接受此一挑戰。」

卡拉斯寫道：「烏克蘭是歐洲！我們支持烏克蘭。」「我們將強化對於烏克蘭的支持，以便他們能夠繼續反擊侵略者。」

為求結束這場為期3年的戰爭，美國總統與俄羅斯直接展開談判，將基輔與及其在歐洲大陸的支持者排除在外。自此之後，歐洲一直在尋求一個強大而統一的立場。

柯斯塔與范德賴恩將與澤倫斯基共同參加2日在倫敦舉行的歐洲領袖會議，旨在促成在烏克蘭問題上的實際行動。

澤倫斯基被邀請參加3月6日的歐盟特別峰會，討論歐洲可能為基輔提供的「安全保障」，並希望就新的武器裝備方案達成協議。

川普團隊不僅引發歐洲對烏克蘭的擔憂，也引發對華盛頓保護北大西洋公約組織（NATO）盟國承諾的顧慮。歐盟即將舉行的會議，將把重點放在支持烏克蘭，並尋找方法加強歐盟的防禦，以應對具侵略性的俄羅斯。

 
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