傳澤倫斯基被趕出白宮　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面，結果三人爆發激烈口角衝突，會談不歡而散，甚至傳出川普直接將澤倫斯基趕出白宮。川普在會談中批評，澤倫斯基沒有向美國表達足夠感謝，「你沒有籌碼了，沒有我們，你什麼都沒有。」

根據CNN報導，川普在會談中向澤倫斯基表示，「你現在的處境很不妙，是你自己讓自己陷入這麼糟糕的局面。現在你手上的籌碼不多，但有我們，你才會有更多選擇，沒有我們，你什麼都沒有。」

▲澤倫斯基2月28日與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）



澤倫斯基則回應，他並不是在玩牌。川普語氣強硬指出，「你是在拿數百萬人的生命當賭注！你是在賭第三次世界大戰！」這時，范斯也出聲表示，澤倫斯基對美國相當不尊重。

川普再次指出，烏克蘭不知感恩，范斯也大聲對澤倫斯基說，「你有說過一句『謝謝』嗎？」

根據白宮官員的說法，這場激烈交鋒後，兩位領導人分別進入不同房間，隨後川普下令告知烏克蘭代表團離開。烏克蘭方面提出抗議，希望繼續談判，但遭到白宮拒絕。

原定的聯合記者會被取消，澤倫斯基最終乘坐黑色SUV離開，並未簽署原本計劃的美國獲取烏克蘭稀土礦物的協議。

川普（Donald Trump）拒絕向記者透露，他是否在激烈爭吵後，要求澤倫斯基離開白宮，「我不需要告訴你這件事，我想……我想你自己也知道答案。」