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高雄絕美紫斑蝶飛舞！部落觀光巴士免費搭　還能泡情人谷溫泉

▲▼ 高雄絕美紫斑蝶飛舞！觀光巴士免費搭　還能泡情人谷溫泉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲情人谷溫泉開放預約泡湯，吸引不少遊客前往泡暖湯。（圖／高雄市原民會提供）

記者賴文萱／高雄報導

紫斑蝶因避冬大批遷徙至台灣，讓高雄茂林成為全球三大蝶谷之一，今年最後一波紫斑蝶飛舞的絕美景象，就在228連假。高雄市原民會特別規劃免費情人谷溫泉體驗，並推出假日部落觀光巴士，帶領旅人深入萬山與多納部落，探索蝶舞翩翩與魯凱文化交織的獨特魅力。

當車輛穿越得樂日嘎大橋，晨曦映照在層巒疊翠的山脈之間，萬山與多納部落在金色光輝下揭開神秘面紗。假日部落觀光巴士從茂林入口意象公園發車，行程約90分鐘，沿途導覽員將帶領旅客探訪萬山部落，這裡擁有台灣唯一的史前岩雕遺址，並保留完整的傳統石板屋，展示古老魯凱族的建築智慧與文化底蘊。

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▲▼ 高雄絕美紫斑蝶飛舞！觀光巴士免費搭　還能泡情人谷溫泉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲茂林各部落將工藝創新融入日常生活，讓來訪民眾感受原鄉文化與現代交融的獨特魅力。（圖／高雄市原民會提供）

在多納部落，旅客則可體驗黑米文化，品嚐手作咖啡，漫步勇士步道，聆聽百年狩獵傳說，感受部落生活的原始純粹。 觀光巴士回程一起走進茂林情人谷，體驗碳酸氫鈉泉的「美人湯」溫泉，水質細緻滑潤，泉水溫度約42°C，能舒緩疲勞、促進血液循環。

園區內設有兩座溫泉熱池、一座常溫冷池及泡腳池，最推薦的體驗是戶外大眾池，四周綠意盎然，邊泡湯邊仰望紫斑蝶飛舞，這樣的奇景僅在茂林情人谷。

▲▼ 高雄絕美紫斑蝶飛舞！觀光巴士免費搭　還能泡情人谷溫泉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲228連假來趟茂林一日遊，免費部落觀光巴士將帶民眾前往萬山與多納里部落走訪。（圖／高雄市原民會提供）

高雄市原民會主委阿布斯表示，非常感謝中央原民會及陳其邁市長挹注經費，讓茂林情人谷溫泉園區從春節開始，每個週末六日開放戶外湯池及泡腳池，搭配原民市集吸客，來訪遊客越來越多。

尤其此次特別推出部落觀光巴士，結合在地導覽人員清楚活潑的解說，可以供民眾至茂林區內遊客中心、萬山石板屋、多納一條街等地點走訪及品嚐美食，深入認識在地原住民族文化，每班巴士總是吸引民眾大排長龍。

高雄市原民會假日部落觀光巴士即日起至3/9免費暢遊茂林部落採用現場預約，每逢假日10:00發車，每日三趟巡迴，趕快規劃這個228連假，在蝶影翩躚中享受情人谷溫泉，搭上原部落觀光巴士，一起揭開茂林部落的神秘面紗。

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