清晨灌心靈雞湯給姊妹！她偷聽反諷沒道理　挨揍被打進醫院

▲2名女子在KTV互扯頭髮，員警到場後，蔡女酒醉情緒失控。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市前金區一家KTV今(28日)清晨發生打架糾紛，蔡姓女子和姊妹講電話說人生大道理，不滿遭陳姓女子偷聽，還諷刺她說的不對，2人當場發生口角，在電梯口打了起來、互扯頭髮。警消到場後，協助受傷的陳女送醫救治，員警則對2人依社會秩序維護法87條「加暴行於他人」開罰，最高可處1萬8000元。

事故發生在28日上午8點30分，警消獲報，前金區中華三路一家KTV發生打架糾紛，救護人員趕抵現場時，有2名女子因喝醉酒，情緒失控，紛紛被警方施以保護管束。其中一名41歲陳姓女子臉部擦挫傷，被送醫救治；另一名34歲蔡姓女子手部挫傷無大礙。

警方調查，蔡女、陳女並不熟識，昨晚和共同友人一起到KTV夜唱、喝酒，今日清晨散場後，蔡姓女子的姊妹打電話給她聊心事，蔡女則對電話另一頭說起人生道理、灌心靈雞湯。

▲蔡女氣不過打人，被帶返派出所。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到對話被陳姓女子聽到，陳女直接指責蔡女亂勸世、講得不對，讓蔡女當場抓狂，拉扯陳女的頭髮，接著2人大打出手，互扯頭髮叫囂。

警方表示，2女因泥醉均無法控制自身情緒，為避免造成他人危害，救護人員包紮治療後，帶返派出所依社會秩序維護法87條「加暴行於他人」裁處，可處罰新臺幣1萬8000元以下罰鍰。