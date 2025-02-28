公益加倍！　卡多利亞與後壁消防分隊推廣捐血助人贈送住警器

▲卡多利亞食品公司與後壁消防分隊攜手舉辦「捐血送住警器」活動，鼓勵民眾踴躍捐血同時推廣住警器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為響應公益並提升居家安全，2月28日卡多利亞食品公司與後壁消防分隊攜手舉辦「捐血送住警器」活動，鼓勵民眾踴躍捐血，同時推廣住警器的重要性。

此活動的發想來自後壁分隊隊員莊超閔、蔡啟川，他們向卡多利亞提出建議，透過「捐血送住警器」的方式，讓捐血者不僅能幫助病患，也能提升自身居家安全。經卡多利亞響應支持，雙方攜手推動這場具雙重效益的公益活動。

凡符合捐血條件並成功捐血500cc的民眾，即可獲贈住宅用火災警報器一個，數量有限，送完為止。活動不僅為醫療機構補充珍貴血液，也讓更多家庭獲得防火安全保障，實現「一份愛心，雙重守護」的公益目標。

當天除捐血活動，現場還設置消防安全宣導攤位，由後壁消防分隊人員向民眾講解火災預防知識，並示範住警器的正確安裝方式，鼓勵民眾將住警器安裝於家中。住警器是家庭防火的重要利器，能在火災發生初期發出警報，爭取寶貴的逃生時間，守護家人安全。

市長黃偉哲表示，廣設住警器確實能降低火災危害，社會大眾應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器。使住戶能於火災初期即時警覺，進行應變與避難逃生，以降低火災造成的傷害與損失，讓居家環境更加安全。

消防局局長李明峯也呼籲，火災多發生在人們警戒心最低的深夜或清晨，最容易釀成重大傷亡事故。家中如能裝置住宅用火災警報器，便可在火災初期偵測異常並發出警報聲響，提醒住戶及時應對，爭取逃生時間，進而減少人命傷亡與降低災害損失。