川普禁多元性別　心理師：跳脫性別刻板印象可讓社會環境友善包容

▲南投縣衛生局為有性別認同相關疑問的民眾提供免費且保密的心理諮商服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國總統川普回鍋上任後陸續終止多元性別政策，包括禁止跨性別女性參加女子體育賽事、限制19歲以下兒童及青少年取得性別轉換（gender transition）醫療程序，美國國務院也停止簽發包含性別中立「X」選項的護照，讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群為之恐慌，引發人權性平爭議和全球矚目。

南投縣心理衛生中心心理師林惟澤表示，社會文化與成長環境對性別認知有深遠影響，而日常生活中的性別刻板印象仍普遍存在，例如「短髮女生被投以異樣眼光」、「男生天生比女生會開車」、「男生表現細膩就顯得太娘」等，可能無形中影響個人對自我的認同與情緒表達，甚至衍生出歧視與偏見。

林惟澤指出，當個人行為或價值觀與社會期待不同時，可能會感受到壓力與衝突，甚至影響心理健康和人際關係，因此學習自我接納與壓力調適至關重要；若社會大眾能跳脫上述框架，改變對性別的刻板印象與既定期待、以更開放的態度看待不同特質與個體，將有助於建立更包容、友善的社會環境，讓每個人都更健康、自由地成長。

為提供有相關疑問的民眾安心求助的管道，南投縣衛生局設有免費心理諮商服務，並承諾嚴格遵守保密原則：諮商過程皆受到法律與專業倫理的保護，除非涉及重大危害自身或他人安全，否則不會對外透露任何個人資訊，確保來談者能放心表達內心想法；民眾可依所在地區就近選擇鄉鎮市衛生所，南投、竹山地區亦設有社區心理衛生中心，提供免費心理諮商服務，或可至縣府衛生局網站線上預約、撥打南投區社區心理衛生中心 049-2202662、竹山區社區心理衛生中心 049-2631925，由專人提供協助。