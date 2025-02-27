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經濟學人：台灣「完全民主」地位確認　民主指數亞洲第一

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣符合EIU定義的「完全民主」。（圖／台北101跨年煙火，ETtoday資料照）

文／中央社

經濟學人資訊社（EIU）今天發布2024民主指數（Democracy Index），在全球167個國家地區中，台灣排名第12，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。台灣上一次全球排名為第10名。

EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。台灣此次總得分為8.78，較上一年度的8.92下滑。台灣在2022年度的總得分是8.99。

EIU的評分指標有5大類，包括選舉過程和多元性（electoral process and pluralism）、政府運作（functioning of government）、政治參與（political participation）、政治文化（political culture）、公民自由（civil liberties）。

台灣在「選舉過程和多元性」得到滿分10，在「政府運作」得到8.57，在「政治參與」得到7.78，在「政治文化」得到8.13，在「公民自由」得到9.41。

EIU將167個國家地區按總得分區分為「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flawed democracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）等4大類。台灣為「完全民主」。

期刊「經濟學人」（The Economist）發布分析文章指出，2024民主指數呈現全球民主倒退，整體情況達2006年以來最糟。

民主指數全球平均得分在2024年為5.17，較2023年度的全球平均得分5.23更低，並創EIU自2006年開始發布民主指數以來新低點。

根據分析，全球僅6.6%人口生活在「完全民主」，較10年前的12.5%幾乎砍半。此外，全球每5人之中，就有2人是生活在「威權政權」。

「經濟學人」提到，儘管2024年是全球大選年、有超過70個國家地區舉行選舉，部分選舉卻堪稱是鬧劇。

「經濟學人」舉例，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）透過又一場「假選舉」獲得第5個總統任期，而在2024民主指數，俄羅斯的總得分為2.03，屬「威權政權」，在全球排名第150。

飽受戰亂之苦、實施戰時戒嚴的烏克蘭總得分則為4.9，全球排名第92，屬「混合政權」。

另一方面，儘管民主指數全球排名前10的國家有9個位於歐洲，歐洲也有明顯的民主倒退現象。

「經濟學人」舉例，法國從「完全民主」被降級為「部分民主」。分析指出，這主要反映民眾對政府的信心下降；總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年6月提前選舉，卻未能讓任何一個政黨或政黨聯盟取得議會多數，且一年就歷經4位總理更替。

在亞洲，韓國總統尹錫悅去年12月突然宣布實施戒嚴，同樣讓南韓從「完全民主」下滑至「部分民主」。南韓得分7.75，排名第32名。

此外，中國得分2.11，全球排名第145，屬「威權政權」。

美國則依然是「部分民主」。不過，「經濟學人」認為，隨著總統川普（Donald Trump）上任，美國民主今年恐面臨更大考驗。

根據2024民主指數，挪威連續第16年蟬聯全球最民主國家，總得分為9.81。在挪威之後，總得分最高的依序是紐西蘭和瑞典。阿富汗則是自2021年起，持續是排名最低的國家。

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