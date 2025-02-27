金門八達樓子圓環轎車自撞起火！民眾目睹嚇壞　急衝上前拉出駕駛

記者林名揚／金門報導

金門縣烈嶼鄉八達樓子圓環今(27日)清晨近7時發生一起自撞火燒車意外！一輛轎車行經事故路段時，不明原因直直撞上圓環，車輛隨即起火燃燒，路過民眾見狀，嚇得連忙報警，並協助駕駛脫困。警消獲報到場，駕駛洪男頭部受傷，由消防隊送醫救治，至於詳細事發原因仍待調查釐清。





▲金門轎車自撞八樓子圓環起火 。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局在此呼籲，駕駛車輛時應全程保持警覺，如有身體不適情形切勿開車，精神不濟時應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。