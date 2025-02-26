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有洋蔥！陳傑憲附加賽「狂點球」挨酸　蔡其昌心疼曝內幕

陳傑憲昨晚首局就敲安，助跑者推進至得分大門口。（圖／大會提供）

▲陳傑憲昨晚首局就敲安，助跑者推進至得分大門口。（圖／大會提供）

圖文／CTWANT

2026世界棒球經典賽資格賽昨天（25日）進行附加賽，前3戰苦吞2敗、位居分組第3的中華隊與手握2勝的西班牙上演殊死戰，最後以6：3復仇成功，取得明年正賽門票。不過，去年在12強賽表現亮眼的「台灣隊長」陳傑憲，昨晚多次嘗試觸擊短打，讓不少球迷感到疑惑，對此，中華職棒會長蔡其昌賽後揭開內幕，原因有洋蔥。

中華隊昨晚推出效力運動家隊的旅美小將莊陳仲敖先發，迎戰上次交手宰制中華隊打線的RamonRosso，1局上便展開攻勢，開路先鋒王博玄敲安並盜壘成功，陳傑憲敲安推進至得分大門口，張育成掃出左外野二壘安打先馳得點。不過，仍有球迷感嘆陳傑憲表現不如預期，更不認同他在附加賽「點球」的判斷。

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蔡其昌賽後受訪時提到，這次台灣隊面臨不同挑戰，有很多地方必須臨時調整，透露「我都說球是圓的，台灣隊也不會一直贏…像傑憲他手腕也不舒服，但還是想辦法點球。」陳傑憲則坦言，這段時間很辛苦，「我想跟大家講，這次比賽真的不容易，沒想像中簡單，不管是隊伍、還是各種原因，很謝謝年輕人扛下這一切、帶領我們明年能去打WBC」。

附加賽快意復仇西班牙，中華隊揮軍2026世界棒球經典賽。（圖／中華職棒提供）

▲附加賽快意復仇西班牙，中華隊揮軍2026世界棒球經典賽。（圖／中華職棒提供）

回顧昨晚的比賽，中華隊首局展開攻勢，開路先鋒王博玄敲安並盜壘成功，陳傑憲敲安推進至得分大門口，張育成掃出左外野二壘安打先馳得點，替前幾戰得點圈屢攻不下的中華隊打開壓力鍋，吳念庭內野滾地球再換回1分，率先取得2：0領先。

然而上一次交手狂炸12分的西班牙打線也不是吃素的，下個半局迅速展開反擊，靠著連續安打攻占一二壘，Rusber Estrada適時一擊追回1分，下一棒Edison Valerio敲出右外野強勁平飛球，但宋晟睿全速奔馳飛撲，成功攔截這記可能的安打，精彩化解西班牙首局攻勢。

上局成功擋下追平分的中華隊2局上攻勢再起，陳文杰、宋晟睿接連敲安，下一棒王博玄獲得保送，成功逼退了先發投手Rosso，在滿壘大好機會，林子偉右外野深遠飛球一棒過牆，壘審一開始裁示為滿貫砲，但在重播輔助判決後改判為界外球，不過林子偉心態不受影響，沉穩選到保送再擠回1分。

中華隊晉級經典賽正賽。（圖／翻攝自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽臉書）

▲晉級經典賽正賽。（圖／翻攝自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽臉書）

2局下西班牙有所回應，開局便藉著安打與觸身球站上得點圈，接著觸擊推進再透過高飛犧牲打援護進帳1分，展現得分高效率。接著雙方陷入得分乾旱期，6局上中華隊再度響起進攻號角，陳文杰敲出此役第二安，蔣少宏觸擊推進，造成西班牙三壘手Wander Encarnacion暴傳失誤，不僅一個出局數都沒抓下，還奉送中華隊第4分，下一棒宋晟睿食髓知味，再度擺出短棒，沒想到Encarnacion連二拉二「煮粥」，再度形成失誤讓中華隊再下一城。

6局下Estrada將徐若熙失投卡特球轟上大巨蛋第二層看台，這發陽春彈距離遠達435英尺，展現十足怪力。8局上中華隊則靠著連續觸身球加上盜壘推進到得分大門口，林子偉敲出左外野高飛犧牲打，中華隊再打下保險分。最後半局推出守護神曾峻岳，他登板連飆15顆直球對決，豪氣送給西班牙打線3連K成功關門，最終中華隊在驚滔駭浪中以6：3快意復仇西班牙，重回經典賽舞台。

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