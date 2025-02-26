三商炸雞開賣全新「青花椒綜合桶」　限時3周買1送1

▲三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」推出全新「青花椒綜合桶」，內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞，2月27日起正式上市，還可享限時3周「買1桶送1桶」優惠。

▲青花椒綜合桶內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞。

三商炸雞推出全新炸雞組合「青花椒綜合桶」，一次就能吃到新口味青花椒胸排及經典義式炸雞，其中，青花椒胸排是經過多種辛香料醃製，搭配獨家脆皮炸粉下鍋油炸，口感香麻不嗆辣，每桶原價330元，特價只要219元，2月27日起至3月31日於全台門市開賣。

為歡慶新品上市，2月27日起至3月19日限時3周可享「炸雞桶買1送1」優惠，青花椒綜合桶+炸雞歡樂桶下殺399元，炸雞歡樂桶內含5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員則可享加碼優惠，2月27日至3月16日只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

▲拿坡里推買炸雞桶送披薩限時優惠。

「拿坡里披薩·炸雞」即日起至3月5日也祭出「買1送1」優惠，期間凡外帶或內用6塊炸雞桶即送小披薩1個，特價390元，披薩開放口味任選，炸雞也可整桶換成烤雞。