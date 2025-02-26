《外傷重症中心》 看完鬧劇荒？網推10部必追日韓醫療劇　快收進片單

▲韓劇《外傷重症中心》播出後引起熱烈討論。（圖／翻攝自劇照）

記者洪菱鞠／綜合報導

醫療題材作品向來備受劇迷喜愛，Netflix韓劇《外傷重症中心》上映後，緊湊情節讓觀眾看得欲罷不能，迅速登上多國排行榜冠軍，也掀起一波追劇熱，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「日韓醫療劇」話題的網路聲量表現，列出最受網友熱議的10部日韓醫療片單。

觀察近一年「日韓醫療劇」相關的話題討論，網友熱烈討論的《外傷重症中心》講述不按牌理出牌的天才外傷外科專家白江赫，如何克服重重困難、重整韓國大學醫院有名無實的外傷重症小組，進而打造「外傷重症中心」，精彩劇情及人物刻劃讓此劇廣受好評，網友大推「一天追完！很久沒有看到這種劇情乾淨俐落的爽劇了」、「搞笑與認真間轉換順暢，一些主要角色間的互動也好看」、「大場面很多、手術畫面很仔細，拍得很真實」，直呼「Netflix第一名當之無愧！」。飾演主角白江赫的演員朱智勛也因此收獲觀眾青睞，表示「朱智勛真的好適合這類文武雙全、超自信跩帥痞子的角色」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網推的10部日韓醫療片單，你看過幾部？（圖／Social Lab社群實驗室提供）

由朴信惠與朴炯植主演的《低谷醫生》同樣擁有高討論度，劇情圍繞求學期間曾是死對頭的兩位優秀醫師展開，兩人在經歷人生低谷時偶然重逢，從此開啟互相陪伴與治癒的旅程。本劇以浪漫醫療劇的形式帶出醫療人員可能面臨的困境，有網友點評「沈重的憂鬱症話題，導演巧妙的用愛情療癒、用俏皮妝點」、「真的很推，這才是大多數人會遇到的生活」，除了主角之間的感情線，劇情也探討了如何治癒自身，引發不少人共鳴「很多台詞都讓人被治癒，跟著哭完以後，也會被鼓勵到」。

而目前已推出兩季的韓劇《機智醫生生活》也是許多影迷心目中的神作，本劇由曹政奭、柳演錫及鄭敬淏等人主演，劇情圍繞主角群「醫大五人幫」在醫院各科室的生活展開，講述醫生、護理師與患者之間的生命故事，寫實溫馨的劇情打動大批觀眾，紛紛表示「我大概看了4～5次，情緒低落或是心靈受傷需要療癒的時候特別適合看」、「有別於醫療劇的緊張感，每看一次療癒一次」、「看家屬跟醫生的對話真的是眼淚會掉下來」、「我的第一名人生劇也是機醫」；而日前更傳出導演宣布拍攝第三季，消息一出引起劇迷期待「多久都願意等」、「一定本放死守！」。

此外，韓劇《浪漫醫生金師傅》、《精神病房也會迎來清晨》以及日劇《黑色止血鉗》、《法醫女王》、《醫龍》、《派遣女醫Ｘ》、《新宿野戰醫院》等作品，也經常在醫療劇相關的討論中被提及，劇情風格從熱血勵志到溫暖療癒，喜愛醫療題材或鬧劇荒的人，不妨把這些熱議的劇集列入片單，一次看個過癮。