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台南Josh發功！外國球評笑喊「台灣1位男士有詛咒」　玄學文被灌爆

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊今（25）日在經典賽資格賽迎來最關鍵一戰，最終以6比3擊敗西班牙，成功取得明年經典賽正賽門票。YTR「台南Josh」因為昨（24）日晚間才PO出一張「身披西班牙國旗」的照片，也讓不少網友笑稱「國師再度發威」，反指標神秘力量就連外國球評也注意到了。

「台南Josh」24日晚上11點多在Threads貼出一張「身披西班牙國旗」的照片，直呼「我知道這沒實質幫助，但是能做的還是要儘量做」，一個晚上狂吸4萬多人按愛心。由於「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。

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▲台南Josh因反指標神秘力量被稱為國師。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

▲台南Josh因反指標神秘力量被稱為國師。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

網紅「小商人」稍早也在臉書發文分享，在球賽進行到5局上半時，英文轉播的球評表示，「很顯然在台灣有一個梗，那個梗是有一位男士有個詛咒，支持誰，誰就會受詛咒，剛剛有看到球迷拿著看板把他p在西班牙國旗旁邊。」讓小商人一聽也馬上會意，「我怎麼看都是在講Josh」。

隨著中華隊在殊死戰擊敗西班牙，不少網友也紛紛湧入台南Josh的貼文，嗨喊「誰再跟我說科學的盡頭不是玄學啊！國師發威，勢不可摧」、「本日MVP」、「這法力太強」、「不管怎麼樣我是信了」、「這場真的滿滿神秘力量」、「感謝反指標大神，神蹟再次顯靈」、「西班牙打得很棒了，可惜我們有國師發功」。

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