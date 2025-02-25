　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普上任「對烏政策急轉彎」　美挺台立場轉變？專家分析北京態度

▲▼川普,澤倫斯基。（圖／路透）

▲ 川普上任後美國對烏政策轉變。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普突然改變美國3年來對烏克蘭的政策，使得各界擔憂中國是否將更大膽地推動對台灣的主權聲索，但專家說北京現在最可能處於觀望狀態，看看歐洲局勢如何發展。

美聯社報導，過去兩週內，川普錯誤地聲稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」，稱烏克蘭「有一天可能是俄羅斯的」，並質疑烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府的合法性。同時，美國開始與莫斯科當局直接會談，並發表聽起來與克里姆林宮本身非常相似的立場，顛覆美國長期以來針對俄羅斯侵烏而孤立俄國的立場。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在24日前往華府與川普會談前說，他將強調「在（俄羅斯）總統普丁（Vladimir Putin）面前不能示弱」。

馬克宏說，他將跟川普說，「這不是你，這不是你的作風，也不符合你的利益。如果你在普丁面前軟弱，那麼在面對中國時如何讓人覺得可信？」

● 烏克蘭跟台灣有什麼關係？

美聯社提到，如同莫斯科當局聲稱烏克蘭是俄羅斯合法領土，中國聲稱台灣是中國的領土。中國國家主席習近平未排除以武力攻台。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其（Russell Hsiao）指出，川普21日看似收回他先前錯誤地指責烏克蘭挑起戰端的言論，但川普政府對俄烏戰爭的政策整個突然改變，可能會讓台灣一些人質疑「美國是否也可能突然停止幫助」。

不過，他又說，雖然北京肯定會密切關注川普的言論，但不太可能倉促行動。

蕭良其說，「我不認為習近平會這麼魯莽地驟下結論，僅因川普對烏克蘭採取某種行動，就認為他將對台灣問題做出同樣的事。」他說，「川普太難以預測了。」

在美國前總統歐巴馬政府任內擔任國家安全會議與國務院高階官員的羅素（Daniel Russel）表示，這樣的轉變將加強北京抹黑美國的行動。

現任紐約智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任的羅素說，「北京對台灣的策略是表明美國的支持不可靠，以及中國的主導地位是不可避免的，而川普已經透過暗示他對台灣的支持並非堅定不移強化了這點。」

他說，「對中國而言，美國與西方不和就是軟弱的美國。」

羅素表示，美國的亞洲盟友也可能重新思考他們對美國核保護傘的依賴。

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲ 川普揚言對台灣晶片加徵關稅。（圖／路透）

● 川普政府對台立場已有轉變

川普於2021年卸任時在台灣仍頗受歡迎，並被廣泛認為拉近了美台關係。

根據美國法律，美國有義務向台灣提供足夠的硬體與技術來抵禦中國的入侵，但對於是否將保衛台灣方面仍維持「戰略模糊」政策。

最近，川普對台灣的批評變得更加嚴厲，曾稱台灣應向美國支付保護費。在多個場合上，他也指控台灣偷走美國的電腦晶片製造生意，本月稍早又暗示他可能會對半導體徵收關稅。

同時，川普在他的政府任命了多名對中鷹派人士，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

赫格塞斯本月早些時候在布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）盟國會面時，強調如果美國收回對烏克蘭的支持，將把重點放在亞太地區，並把歐洲的防務交由歐洲人負責。

赫格塞斯說，「在太平洋的嚇阻效果，真的只能由美國領導。」

幾天過後，盧比歐趁慕尼黑安全會議之便與日本和韓國的外交部長會面後發表聯合聲明，強調「維護台灣海峽和平與穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，此舉惹惱了北京當局。

● 赫格塞斯的發言似乎可能引發北京深思

▲▼ 川普提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）任國防部長。（圖／路透）

▲ 美國防長赫格塞斯。（圖／路透）

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）中國安全與國防政策高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）說，「如果我是北京當局，我會最關注赫格塞斯關於美國為何改變支持烏克蘭立場的說法。」

「赫格塞斯說這事關印度太平洋地區，美國在其他地方也有優先事項，從北京的角度來看，我不認為這會讓人感到放心。」

溫玫雅說，美國在烏克蘭議題上的立場轉變，將讓中國有機會宣揚美國是不可靠夥伴的訊息，但北京不太可能將華府似乎願意在烏克蘭領土問題上讓步，解讀為美國對台灣落入中國手中持開放態度。

溫玫雅說，「從更廣泛的趨勢來看，美國與中國的未來走向不一定會改變。雙方都不希望放棄任何空間，都希望繼續沿著增強國力的軌跡前進。」

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深國防分析師葛蘭姆（Euan Graham）說，值得注意的是，在川普首度執政時的頭幾個月，曾有人擔心他的政府可能更往中國靠攏，但實際上他採取比一些前任總統更強硬的做法。

葛蘭姆說，雖然所有美國盟友「都應該對川普政府放棄烏克蘭並願意與普丁打交道感到憂心」，但假設類似的安排將適用於中國與台灣的局勢上，未免「過於簡單化」。

葛蘭姆說，「美國政府更有可能誤導性地試圖將烏克蘭問題變成歐洲問題，從而擺脫烏克蘭，以便以相對更強化的立場面對中國。我認為這是危險的做法，因為這開創了危險的前例。但這不太可能在中國問題上重演。」（譯者：張曉雯／核稿：盧映孜）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO堅不認罪「求法官判無罪」　5／13宣判
快訊／吳春城辭不分區　劉書彬遞補立委
快訊／資深女星易淑寬遭搜索約談
快訊／吳春城請辭立委！高喊「哈雷路亞」
快訊／檢抗告成功！林岱樺弟、2助理交保　高分院撤銷裁定
關鍵錄音內容曝！李威捲精舍命案　全因「得罪王薀會下地獄」
快訊／威震集團吳明達遭埋伏開5槍　咖啡廳老闆判12年
金錢豹老董偕小24歲嬌妻亮相！　舞台大秀恩愛
投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普上任「對烏政策急轉彎」　美挺台立場轉變？專家分析北京態度

「這國」農水產抗生素、農藥殘留　歐盟警告次數亞洲最高

星巴克大瘦身！將裁1100人「史上最大規模」　調整菜單星冰樂被砍

被綁架囚禁地下室3個月　27歲女受虐逃跑「脖上還綁著狗鍊」

她搭機一半倒斃！　澳夫妻被迫「伴屍飛行4小時」崩潰

澤倫斯基：盼今年結束戰爭　「快速加入北約」將有助安全保障

飛行員空中被「狼蛛咬傷」嚴重過敏　客機驚險降落航班延誤3小時

南韓廉航「引擎爆炸聲」！乘客目睹機翼空中噴火燃燒　緊急返航釜山

迫台積電技術轉移「恐踩紅線」　美媒：川普政府應促擴大投資

做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

川普上任「對烏政策急轉彎」　美挺台立場轉變？專家分析北京態度

「這國」農水產抗生素、農藥殘留　歐盟警告次數亞洲最高

星巴克大瘦身！將裁1100人「史上最大規模」　調整菜單星冰樂被砍

被綁架囚禁地下室3個月　27歲女受虐逃跑「脖上還綁著狗鍊」

她搭機一半倒斃！　澳夫妻被迫「伴屍飛行4小時」崩潰

澤倫斯基：盼今年結束戰爭　「快速加入北約」將有助安全保障

飛行員空中被「狼蛛咬傷」嚴重過敏　客機驚險降落航班延誤3小時

南韓廉航「引擎爆炸聲」！乘客目睹機翼空中噴火燃燒　緊急返航釜山

迫台積電技術轉移「恐踩紅線」　美媒：川普政府應促擴大投資

做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

直擊／吳春城閃辭立委火速搭車離開院會　陳智菡想送花沒趕上

昔日綜藝咖淪淫狼！NONO堅不認罪「求法官判無罪」　5／13宣判

輝達利多促屋主收手惜售　全台8大高鐵站房價「僅1站跌價」

全台5飯店買一送一優惠！享免費早晚餐、下午茶　私人風呂泡湯

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

酒後強抱女課長　宜蘭原住民事務所長判刑遭拔官！調民政處專員

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

專訪／盆滿缽滿的幹片人生　YTR好口貝約粉絲「看我們到80歲包尿布」

寫真模特兒陳鈺勳　推出最大尺度寫真完美比例曝光

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

國際熱門新聞

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

聯合國大會美國輸了！　歐洲對烏克蘭立場提案取得勝利

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

美科技股收黑！那斯達克挫237點　台積電ADR重跌近3%

日拉麵店公審1星客人遭灌爆　老闆最新回應曝光

川普盼俄烏停戰速戰速決　俄另有盤算

6男「深夜野戰」公園活春宮　狼狽畫面曝

逾1000女被逼賣淫　西班牙破獲犯罪集團

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

路透：川普和馬克宏在俄烏問題「嚴重分歧」

美國中東特使：俄烏和平協議即將達成

美歐烏克蘭分歧　川普馬克宏會談：同意歐洲維和部隊進駐烏克蘭

同事上班遲到30分鐘　保全3槍擊斃他

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面