感謝韓國瑜喊話法務部　黃國昌：柯文哲會依法申請奔喪「從未要特權」

▲陳昭姿、黃國昌出席「急診室塞爆 三班護病比入法跳票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）。

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲被羈押禁見至今，由於「柯爸」柯承發於17日過世，柯家人希望讓柯參加3月10日告別式，但台北看守所日前卻稱申請探視不能指定日期，立法院長韓國瑜昨（24日）也發聲，盼法務部站在孝道考量。民眾黨主席黃國昌今（25日）表示，感謝韓國瑜、台中市長盧秀燕日前前往新竹哀悼柯爸，柯主席會依法提出申請，不會要求任何特權。

立院民眾黨團25日上午9時召開「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會，身兼黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿及立委林憶君出席，並於會後接受媒體訪問。

針對韓國瑜昨悼念柯爸，喊話法務部基於人道孝道考量，讓柯見父親最後一面，但法務部長鄭銘謙今（25日）上午回應，目前還沒有接到申請？黃國昌表示，柯文哲跟其家人、律師團會依法提出申請，「柯主席從過去到現在，即使受到賴政治迫害跟追殺，從來沒有要求享受過任何特權，所以就按照法定程序，依法提申請」。

黃國昌提到，感謝韓國瑜表達對於柯爸的哀悼跟柯家人關心，過去這段時間，有非常多台灣各界好友、民眾黨支持者，乃至於其他黨派政界前輩領袖，除了韓國瑜以外，還有台中市長盧秀燕等人，都有去表達關心，「我想身為民眾黨的一份子，對於大家這樣呼籲，我們表達深深的感謝。」